جنايات دبي تدين امراة عرضت طفلتها للخطر .. بسلوك مشين
قضت محكمة الجنايات في دبي بحبس امرأة آسيوية غيابياً لمدة شهرين، بتهمة تعريض سلامة طفلتها للخطر، إذ تخلت عنها بعد وضعها في أحد المستشفيات، ثم غادرت إلى بلادها.
وبعد نحو ثلاثة أشهر من خروج الأم، عادت مرة أخرى إلى المستشفى، ثم غادرت من دون أن تأخذ طفلتها، مؤكداً أنها تخلت عن رعايتها، معرضة سلامتها للخطر، وتبين لاحقاً أنها غادرت الدولة.
وبعد النظر في الدعوى، وتسجيل عدم حضور المتهمة، على الرغم من إعلانها، انتهت المحكمة في حيثياتها إلى أن الجريمة المشار إليها تتحقق بإتيان فعل أو الامتناع عن إتيان فعل من شأنه تعريض حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم وحرياتهم للخطر.
وأوضحت المحكمة في الحيثيات أنه لا يشترط أن يترتب على هذا الفعل حدوث ضرر ناتج عنه، بل يكفي مجرد قيام المتهم بالفعل المؤثم، فإذا ترتب عليه حدوث ضرر، أياً كان مقداره أو نوعه، اعتبر ذلك ظرفاً مشدداً، لافتة إلى أن القصد الجنائي في هذه الجريمة يتمثل في اتجاه إرادة المتهم إلى ارتكاب الفعل عمداً، مع علمه بأن تصرفه يعرض حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم أو حرياتهم للخطر.
وأشارت إلى أنها اطمأنت إلى أقوال المبلغ وما رد في كتاب هيئة الصحة في دبي بأن المتهمة أنجبت طفلة، وتخلت عن رعايتها دون موجب، ومن ثم قضت بحبسها شهرين.
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