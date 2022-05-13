تعديل موعد فحص قيادة المركبات في دبي في أي وقت ومن أي مكان

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

وفرت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، خدمة حجز أو تعديل موعد فحص قيادة المركبات في أي وقت ومن أي مكان عبر موقع الهيئة http://rta.ae، ويمكن للعملاء تحديد اللغة المفضلة لديهم في الفحص وذلك عند حجز فحص المعرفة.

ونبهت الهيئة العملاء عبر منصاتها الرقمية إلى عدم توفر الخدمة عبر مراكز الاتصال ومتوفرة إلكترونياً، بعد الدخول من خلال رقم الملف المروري وتصريح تعلم القيادة أو رقم الهوية الإماراتية عبر الصفحة الموجودة على الرابط https://bit.ly/3soW2Fk

وتضم المستندات المطلوبة لفتح ملف مروري صورة من جواز السفر وتأشيرة الإقامة، وأصل وصورة من بطاقة الهوية، وصورتين فوتوغرافيتين، وتقرير فحص النظر؛ بالإضافة إلى شهادة لا مانع من الكفيل إذا كانت مطلوبة لدى دائرة المرور المعنية. وتشمل الإجراءات المتبعة لتعلم قيادة السيارات فتح ملف مروري في إحدى مدارس تعليم قيادة السيارات، وإجراء فحص نظر في أحد المراكز المعتمدة، وإتمام جميع الحصص المطلوبة للتدريب على القيادة، واجتياز جميع الاختبارات التي تضعها دائرة المرور في الإمارة المعنية، ومن ثم الحصول على رخصة قيادة.

ويخضع تعليم وتدريب قيادة المركبات في دبي إلى نظم وصلاحيات معاهد التدريب المرخصة من قبل الهيئة التي تشرف على عملها وتراقبه استنادا للأحكام القانونية التي تضبط أداءها وتضمن التزامها بالشروط والمعايير.

وحددت التقارير الصادرة عن الهيئة أسباب رسوب المتدربين في فحص القيادة النهائي والتي من بينها انعدام الثقة أو زيادتها التي يُحذر من تعديها المستوى المطلوب، لأن المبالغة في إظهار الثقة قد تؤدي إلى كثير من الأخطاء خلال تقديم الامتحان، فيما يتسبب أيضاً ضعف التركيز نتيجة عدم الحصول على مقدار كافٍ من الراحة قبل تقديم الامتحان باقتراف الأخطاء والرسوب نتيجة تشتت الحالة الذهنية الناتجة عن التعب.

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