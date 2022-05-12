سكر مشبع بالكوكايين .. شرطة دبي تشارك في عملية معقدة استهدفت عصابة دولية

المصدر: دبي - محمد فودة

ألقت شرطة دبي القبض على عضو بارز في واحدة من أخطر عصابات تهريب المخدرات الدولية من أمريكا اللاتينية إلى أوروبا، مستخدمة وسيلة مبتكرة تتمثل في إشباع السكر بالكوكايين، ثم فصله لاحقاً من خلال مختبرات متطورة

وقال القائد العام لشرطة دبي الفريق عبدالله خليفة المري إن أجهزة المكافحة من دول عدة من بينها دولة الإمارات متمثلة في شرطة دبي حددت سوياً ساعة الصفر وداهمت مقرات للعصابة وألقت القبض على عدد من أعضائها البارزين.

وأضاف أن العملية ثمار جهد وتنسيق مشترك بين بين الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي ونظيراتها، في كل من فرنسا وإسبانيا وكولومبيا، ونتج عنها ضبط 18 من أفراد العصابة الإجرامية في كافة الدول المشاركة، وضبط 22 طناً من السكر المشبع بالكوكايين في شحنة كانت قادمة من كولومبيا إلى ميناء لوهافر في فرنسا.

من جهته قال مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري إن العملية النوعية شملت استخدام أحدث التقنيات الذكية في متابعة تحركات أفراد العصابة، وتبادل معلومات أمنية بين جميع الدول المشاركة، إضافة إلى إدارات مكافحة المخدرات في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة ودولة أوربية أخرى، حتى حددت ساعة الصفر وتم القبض على أعضاء العصابة وكشف مخططاتها، وضبط شحنات الكوكايين.

فيما ذكر مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات العميد عيد محمد ثاني حارب أن التحقيقات في القضية بدأت قبل قرابة عام، حين أسست العصابة شركات وهمية للشحن والتجارة بين أمريكا الجنوبية وأوروبا أثناء جائحة كورونا، تحت مظلة تصدير مواد غذائية إلى أوروبا عبر ميناء لوهافر الفرنسي، لكن سرعان ما اكتشفت الشرطة والجمارك الفرنسية أن الحاويات التي تصدرها هذه الشركات عبارة عن مواد غذائية، تحديداً السكر المشبع بالكوكايين.

وأضاف أنه "تم مراقبة شحنات السكر الواردة من كولومبيا إلى فرنسا وإسبانيا، ، ومراقبة تحركات أفراد العصابة بدقة، إلى أن حددت ساعة الصفر في الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات يوم الخامس من الشهر الجاري بالتزامن بين جميع الدول وألقي القبض على عشرة من أفراد العصابة في العاصمة باريس ومدن "كان، ميدون، ليون"، من بينهم خبير كيميائي متخصص في فصل الكوكايين عن السكر، وضبط سبعة آخرين في مدريد وبرشلونة الإسبانية، من بينهم خبير كيميائي ونائب زعيم العصابة، إلى جانب الإطاحة بأحد أبرز الأعضاء في دبي.

وأشار العميد ابن ثاني إلى أن العملية المشتركة أسفرت عن ضبط ما يقرب من 22 طنًا من السكر المعبأ في 900 كيس في العديد من المدن الفرنسية، مشبعة بالكوكايين بنسب تتراوح بين 3٪ إلى 15٪.

وأضاف أن عملية "قصب السكر" كشفت أيضاً أن العصابة الإجرامية كانت وراء تهريب 12 طناً من التبغ إلى بلجيكا في أغسطس عام 2021، ومحاولة فاشلة لتهريب 600 كيلوغرام من الكوكايين في سبتمبر 2021 في ميناء كارتاخينا بجمهورية كولومبيا، فضلاً عن غسل مبالغ مالية ضخمة تقدر بمئات الملايين من اليورو.

تقدير لشرطة دبي

نوه المفتش العام لإدارة مكافحة المخدرات الفرنسية استيفاني شيربونيه، ، بالدور الاستثنائي لشرطة دبي في مكافحة الجريمة المُنظمة، وإلقاء القبض على مرتكبيها بالتعاون مع مختلف الأجهزة الشرطية على مستوى العالم، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات في فرنسا، من خلال غرفة العمليات المشتركة، وتبادل المعلومات المباشرة خلال تنفيذ عملية إلقاء القبض على أفراد العصابة بالتزامن بين كافة الدول المشاركة في ساعة " الصفر".

ضمن مشاركتها في عملية قصب السكر بالتعاون مع فرنسا وإسبانيا وكولومبيا، #شرطة_دبي تُطيح بعضو بارز في عصابة دولية لتهريب الكوكايين بين أمريكا الجنوبية وأوروبا عبر شحنات السكر. pic.twitter.com/WhyEh8QOTT — Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) May 12, 2022

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