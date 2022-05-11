قانون الأحوال الشخصية يسمح لـ «الأجنبية» بطلب الطلاق من زوجها المقيم في الخارج

المصدر: أحمد عابد ■ أبوظبي

أكد المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف، أن قانون الأحوال الشخصية، أعطى الأجنبية المقيمة في الدولة حق إقامة دعوى طلاق ضد زوجها حتى لو كان مقيماً خارج الدولة، إذ تختص محاكم الدولة بنظر الدعوى ما دام الأجنبية لها موطن أو محل إقامة بالدولة من أجنبي كان له موطن أو محل إقامة أو محل عمل بالدولة.

وعرض الشريف ضمن حلقات مصورة تبثها «الإمارات اليوم»، عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، لإلقاء الضوء على قانون الأحوال الشخصية، قصة قارئة (عربية) أبعد زوجها عن الدولة، ثم هجرها ولا تعرف محل إقامته.

وقالت القارئة: «تزوجت منذ 10 سنوات في بلدنا، وقدمت مع زوجي إلى الإمارات بحثاً عن رزق أوسع، واستقرت أوضاعنا، وحصل زوجي على فرصة عمل كمحاسب، براتب كاف لتوفير احتياجاتنا من سكن وغيره، وانجبت طفلاً، وحصلت على وظيفة براتب جيد، لكن صدر قرار إبعاد بحق زوجي، وغادر الدولة، ويتواصل معه أهله، وهم يرفضون إخباري عن مكانه».

وتابعت أنها لا تعرف عن زوجها شيئا منذ خمس سنوات، وتتولى الإنفاق على نفسها وولدها من راتبها الذي بالكاد يكفي الضروريات، مضيفة أن زوجها تخلى عنها وعن ابنه، ولا يتواصل معها ويرفض تطليقها بناء على كلام أهله.

وتسأل القارئة هل تستطع رفع دعوى أمام القضاء الإماراتي تطالب فيها بتطليقها؟ أم يتوجب عليها الرجوع إلى بلدها لإقامة الدعوى، لا سيما وأن زوجها لم يعد يقيم في الدولة.

وقال المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف، إنه يجوز للقارئة رفع دعوى بطلب تطليقها من زوجها الذي كان له موطن ومحل إقامة ومحل عمل في الدولة، طالما أنها لا تزل مقيمة في الدولة، مشيراً إلى أن البند رقم (2) من المادة (6) من قانون الأحوال الشخصية ينص على أن: «تختص محاكم الدولة بنظر الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية التي ترفع على الاجنبي الذي ليس له موطن، أو محل اقامة، أو محل عمل في الدولة، وذلك في عدد من الأحوال ومنها إذا كانت الدعوى متعلقة بطلب فسخ عقود الزواج، أو بطلانها، أو بالطلاق، أو بالتطليق، وكانت الدعوى مرفوعة من زوجة لها موطن أو محل اقامة في الدولة، على زوجها الذي كان له موطن، أو محل اقامة، أو محل عمل، متى كان الزوج قد هجر زوجته، وجعل موطنه أو محل اقامته أو محل عمله في الخارج، أو كان قد أبعد من الدولة».

• امرأة عربية صدر لزوجها قرار إبعاد منذ 5 سنوات وهجرها ولا تعرف عنه شيئاً.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news