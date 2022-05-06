شرطة دبي تطلق «تواصل أسهل لخدمة أفضل» للتخفيف عن المتعاملين

المصدر: محمد فودة ■ دبي

أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي حملة توعية تحت عنوان «تواصل أسهل لخدمة أفضل»، تهدف إلى تعزيز الوعي لدى أفراد المجتمع بخدمات ذكية متطورة توفرها القيادة العامة لشرطة دبي، إضافة إلى حزمة أخرى يمكن الحصول عليها بسهولة من مراكز الشرطة الذكية «SPS»، دون أي تدخل بشري على مدار الساعة.

وقال مدير إدارة التوعية الأمنية بالإدارة العامة لإسعاد المجتمع، بطي أحمد بن درويش الفلاسي، إن الحملة التي أطلقتها الإدارة تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تعزيز الوعي بأهمية استخدام الخدمات الذكية المتوافرة على تطبيق شرطة دبي، دون الحاجة إلى الاتصال على مركز الاتصال 901 المخصص للحالات غير الطارئة، و999 المخصص للحالات الطارئة، للإسهام في تخفيف الضغط عن الرقمين، وتعزيز سرعة استجابة شرطة دبي للحالات الطارئة، وبالتالي تعزيز الأمن والأمان، والعمل على إسعاد أفراد المجتمع.

وأضاف أن شرطة دبي تنفذ الحملة بالشراكة مع مؤسسة دبي للإعلام، عبر نشر إعلانات في الطرق ودور السينما ومنصات تطبيقات التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن القيادة العامة لشرطة دبي توفر حزمة من الخدمات المهمة على تطبيقها الذكي، بهدف التسهيل على أفراد المجتمع الحصول عليها بيسر، دون مشقة مراجعة مراكز الخدمة التقليدية أو التواصل هاتفياً.

وأشار إلى أن من أبرز هذه الخدمات، خدمة «الإبلاغ عن الحوادث البسيطة»، التي تمكّن المتعاملين من الإبلاغ عن الحوادث من تلقاء أنفسهم، دون الحاجة إلى انتظار سيارة الشرطة، ما يسهم في تفادي التكدس المروري، والتسبب في الزحام، وتعطيل حركة السير، أو الانتظار في الطريق فترة طويلة.

وأوضح الفلاسي أن استخدام خدمة «الإبلاغ عن الحوادث المرورية البسيطة» عبر تطبيق شرطة دبي سهل وسريع، إذ يتطلب الأمر من السائق الدخول إلى الخدمة، والضغط على زر «تبليغ عن حادث»، ثم إدخال البيانات المطلوبة، مثل أرقام لوحة المركبة، ورقم رخص القيادة لطرفي الحادث، ثم تصوير السيارتين، وتسجيل الطريقة التي يرغبان فيها بالحصول على تقرير حول الحادث.

وتابع الفلاسي أن الحملة تتضمن أيضاً التوعية بخدمة «عين الشرطة»، وهي خدمة تفاعلية، تُمكن المتعاملين من التواصل مع شرطة دبي للإبلاغ عن أية تجاوزات، كالمشاحنات، أو سلوك غير اجتماعي يمس الغير، أو تصرفات من شأنها التسبب في صدام مع الآخرين، أو الإبلاغ عن تعاطي أو بيع المخدرات، أو أي تصرف من شأنه أن يضع مرتكبيه تحت طائلة القانون، مؤكداً أن هذه الخدمة ترسخ الشراكة الاستراتيجية بين أفراد المجتمع وشرطة دبي، وتجعلهم ضلعاً أصيلاً في حفظ الأمن.

ولفت الفلاسي إلى أن الحملة ستعمل أيضاً على توعية أفراد المجتمع بخدمة الاستغاثة «SOS» المتوافرة على التطبيق الذكي، التي تسهم في سرعة تقديم العون من الشرطة والإسعاف إلى المُحتاجين حال تعرضهم لأي ظرف طارئ، وفي وقت قياسي، لافتاً إلى أنها عبارة عن زر في تطبيق الشرطة على الهواتف، يرسل إنذاراً فورياً إلى الشرطة بمجرد الضغط، ويحدد موقع المستغيث في أي مكان، ما يسهل الوصول إليه ونجدته.

وأكد أن هذه الخدمة بالغة الأهمية، نظراً لأن الإنسان ربما يعجز أحياناً عن استخدام الهاتف في طلب النجدة لسبب أو لآخر، مثل عدم قدرته على الكلام، فيكفيه أن يضغط على زر الاستغاثة لتصل رسالته فوراً، ويتم التواصل معه، ومن ثم نجدته بأسرع طريقة ممكنة.

وتابع الفلاسي أن الحملة تشمل أيضاً التوعية بمنصة «ecrime» الخاصة بتلقي بلاغات أفراد الجمهور المتعلقة بالجرائم الإلكترونية، بصورة سرية وسلسة من خلال الموقع الإلكتروني www.ecrime.ae، لافتاً إلى أن المنصة توفر خدمة تلقي بلاغات وشكاوى جرائم، مثل الابتزاز الإلكتروني، والاختراق بكل أنواعه، سواء للحسابات البنكية أو البطاقات الائتمانية أو البريد الإلكتروني وحسابات مواقع التواصل، إضافة إلى جرائم الاحتيال الإلكتروني.

وأشار إلى أن هناك خطوات بسيطة لتقديم البلاغ عبر منصة «ecrime»، إذ إنه بمجرد الدخول إلى الموقع الإلكتروني للمنصة يطالب المستخدم بتحديد ما إذا كانت الشكوى تتعلق بجريمة إلكترونية أو خدمة شرطية عبر الإنترنت، وتعبئة البيانات، ثم تأكيد رقم التواصل من خلال رسالة نصية يتلقاها المتعامل على هاتفه النقال، وأخيراً كتابة ملخص عن المعاملة، وتحديد المشكو ضده، إذا كانت بلاغاً.

مراكز الشرطة «SPS»

أوضح مدير التوعية الأمنية، بطي الفلاسي، أن الحملة تتضمن أيضاً تعزيز الوعي بالخدمات التي توفرها مراكز الشرطة الذكية (SPS)، بطريقة حديثة دون أي تدخل بشري على مدار 24 ساعة، لافتاً إلى أن مراكز الشرطة الذكية على مستوى إمارة دبي توفر مجموعة من الخدمات الرئيسة في المجال الجنائي والمروري والمجتمعي، والحصول على الشهادات والتصاريح، كما توفر إمكانية تسجيل بلاغ جنائي، دون الحاجة إلى مقابلة موظفين، وذلك عبر التواصل المباشر بالفيديو مع ضباط تحقيق يتحدثون بلغات عدة، إذ يناقش الضابط المتعامل في تفاصيل بلاغه، ثم يرسل إليه محضر إفادة ليوقع عليه إلكترونياً.

• استخدام خدمة «الإبلاغ عن الحوادث المرورية البسيطة» عبر تطبيق شرطة دبي سهل وسريع.

• خدمة الاستغاثة «SOS» تسهم في سرعة تقديم العون من الشرطة والإسعاف إلى المُحتاجين حال تعرضهم لأي ظرف طارئ.

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