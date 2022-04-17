تحذير من ترك 9 أشياء خطرة داخل المركبة صيفاً

المصدر: أحمد عابد – أبوظبي

حذرت وزارة الداخلية، ممثلة في القيادة العامة للدفاع المدني، من ترك 9 أدوات ومواد داخل المركبة، عند ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، لما لها من خطورة كبيرة، وقد تتسبب في وقوع حوادث احتراق للمركبات.

وبينت أن هذه الأشياء هي : عبوات الغاز، ولاعة السجائر، عبوة العطر المضغوطة، عبوة معقم اليدين، السجائر الالكترونية، السكوتر، الشاحن المتنقل وبطارية الهاتف، عبوات الغاز .

ونبهت أصحاب المركبات إلى أن جميع هذه الأدوات ما عدا المعقمات قد تسبب في اشعال النار داخل أجزاء السيارة، داعية إلى أخذ الحيطة والحذر، والتأكد من خلو المركبة من هذه الأدوات.

و شهدت طرق الدولة، خلال السنوات الماضية، حوادث عدة، أدت إلى احترق المركبات أثناء قيادتها، أو عقب وقوع حوادث تصادم مع مركبات أخرى، ما أدى إلى إلحاق الضرر بسائقيها.

وحذرت القيادة العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية، من أن السيارات تحتوي على عناصر قابلة للاشتعال، مثل الوقود السائل، والزيوت، والمكونات الداخلية، مثل البلاستيك، والمطاط، وغيرها.

وذكرت أن هناك أسباب رئيسة تؤدي إلى اشتعال حرائق السيارات، وهي حوادث التصادم والتدهور، وتسرب الوقود واتصاله بأحد المصادر الحرارية، وترك الزيوت والعبوات المضغوطة بمواد سريعة الاشتعال، مثل القدحات، والعبوات الغازية، عرضة للحرارة المرتفعة داخل المركبة، وعدم الصيانة الكهربائية والميكانيكية، والارتفاع غير العادي في درجة حرارة المحرك.

وللوقاية من حرائق السيارات، نصحت السائقين بالمتابعة اليومية لمعدلات مياه التبريد وزيت المحرك، وتنفيذ الصيانة من قبل فني مختص، وقاية للمركبة وحماية لمستخدميها، وإغلاق غطاء خزان الوقود بإحكام، لمنع التسرب وتفادي خطر الاشتعال، والامتناع عن التدخين، وإيقاف المحرك عند تزويد المركبة بالوقود، والاحتفاظ بمطفأة حريق وحقيبة إسعافات أولية للضرورة.

ويحرص الدفاع المدني قبل دخول فصل الصيف وأثنائه بتنفيذ حزمة من الإجراءات والتدابير الوقائية تتمثل في رفع نسبة الجاهزية لمواجهة الآثار التي قد تنجم عن ارتفاع درجات الحرارة والأحوال الجوية غير الاعتيادية التي تسود على فترات ولأيام أثناء موسم الصيف، إلى جانب بث نشرات توعية في كافة وسائل الإعلام، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي والتي توضح لأفراد المجتمع الإجراءات الواجب اتخاذها خلال هذا الفصل بما يضمن لهم الحفاظ على سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم.

ودعا قائدي المركبات بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية في مركباتهم لتلافي المخاطر التي قد تحدث مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة والاستفادة من نصائح وإرشادات الدفاع المدني بهذا الشأن، وضرورة الاتصال فوراً بالدفاع المدني في حالات الطوارئ .

وفي هذا السياق وضعت القيادة العامة للدفاع المدني حزمة من الاشتراطات والنصائح الواجب إتباعها من قبل قائدي المركبات للوقاية من حرائق السيارات ووقوع الحوادث بكافة أشكالها، حفاظاً على السلامة العامة التي تعمل وزارة الداخلية على تعزيزها لدى كافة أفراد المجتمع.

وتشمل الاشتراطات الاحتفاظ بمطفأة حريق مناسبة والتدريب على استخدامها وصيانتها وقاية للمركبة ومستخدميها، والاحتفاظ بحقيبة الإسعافات والتدرب على استخدامها لإنقاذ مستخدمي المركبة ومساعدة للأخرين، و توفر المصباح اليدوي الذي يعد أحد المستلزمات الضرورية لمواجهة الحالات الطارئة ليلاً، إلى جانب الاحتفاظ بمثلث التحذير العاكس حيث يحمي وجوده مستخدمي المركبة أثناء الانتظار الطارئ كما أنه يقي الأخرين من المخاطر المحتملة في عدم وجوده .

كما تشمل الاشتراطات والنصائح إغلاق غطاء خزان الوقود بإحكام لمنع تسرب البنزين وتفادي خطر الاشتعال، والامتناع عن التدخين وإبطال المحرك عند التزود بالوقود، والمراقبة اليومية لمعدلات مياه التبريد وزيت المحرك، وتنفيذ عمليات الصيانة من قبل فني مختص لوقاية المركبة وحماية مستخدميها، ومراقبة الارتفاع غير العادي في درجة حرارة المحرك وعمل الصيانة الكهربائية والميكانيكية بصفة دورية.

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