المصدر: إعداد: محمد فودة mfouda@ey.ae

استعملت محكمة الجنايات في دبي الرأفة مع مقيمة (عربية) سرقت عبوتَي كريم جسم، وعبوتَي عطر، بالإضافة إلى مساكتي شعر من محلين شهيرين في دبي، وقضت بحبسها شهراً واحداً لظروف الواقعة، وأوقفت تنفيذ حكم بحبسها ثلاث سنوات، وتغريمها 352 درهماً قيمة المسروقات.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة بأن المتهمة شرعت ليلاً في سرقة مال منقول عبارة عن عبوتي كريم جسم، وعبوتي عطر جسم بقيمة إجمالية 280 درهماً من محل متخصص في بيع هذه المنتجات، بالإضافة إلى مساكتي شعر قيمتهما 72 درهماً من محل آخر، وكلاهما تابع لمجموعة تجارية معروفة، إلا أن أثر جريمتها خاب دون إرادتها نتيجة كشف أمرها من قبل حارس الأمن الذي أمسك بها وبحوزتها المسروقات وأحيلت إلى مركز الشرطة المختص واعترفت بجريمتها تفصيلياً.

وأفاد حارس الأمن في محضر استدلال الشرطة وتحقيقات النيابة العامة بأن مسؤول أحد المحلين اتصل به وأخبره بأن امرأة عربية سرقت منتجات جمال ومساكتي شعر من محلين في مركز تجاري شهير، فاتجه فوراً إلى قسم الأمن بالمركز ووجد المرأة ومعها مسؤول الأمن وبحوزتها المسروقات، مشيراً إلى أن كاميرات المراقبة وثقت جريمة السرقة.

وبسؤال المتهمة في محضر استدلال الشرطة اعترفت بالجريمة، لكنها أنكرت التهمة في تحقيقات النيابة وقررت أنها أخذت المنقولات بالخطأ ولم تكن تنوي سرقتها، ثم تراجعت أمام المحكمة واعترفت بالتهمة وطلبت استعمال درجات الرأفة معها.

من جهتها، ذكرت هيئة المحكمة في حيثيات حكمها اطمئنانها إلى اعترافات المتهمة في إحدى مراحل الدعوى، ولم تلتفت إلى إنكارها في تحقيقات النيابة العامة، إذ لم يكن سوى وسيلة من وسائل الدفاع للإفلات من العقاب.

ورأت المحكمة استعمال الرأفة معها وقضت بحبسها شهراً واحداً وغرامة 253 درهماً، وأمرت بوقف تنفيذ حكم بحبسها ثلاث سنوات.

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