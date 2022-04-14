شرطة الشارقة تنفذ مهام خاصة بالـ «درون»

المصدر: مصباح أمين ■ الشارقة

أفاد مسؤول وحدة «الدرون» بإدارة العلميات المركزية بشرطة الشارقة، النقيب عمران المطروشي، بأن شرطة الشارقة لديها ثلاث طائرات بدون طيار (درون)، لتنفيذ مهام خاصة، وإنقاذ الأشخاص المحاصرين بالحرائق في الأبراج الشاهقة، وتقديم المساعدة للغرقى في البحر، ورصد المشتبه فيهم في عمليات مكافحة المخدرات.

وأوضح المطروشي، أن الطائرات بدون طيار، المزودة بتكنولوجيا التصوير الجوي، أسهمت في جعل ‏الإمارة أكثر أماناً، كاشفاً عن تنفيذ طائرة «درون» أهم عملية إنقاذ خلال شهر رمضان الماضي، عندما حاصرت النيران ثلاثة أشخاص على سطح برج بارتفاع 190 متراً، إثر اندلاع حريق في البرج، ورصدت الطائرة الأشخاص المحاصرين، وحددت موقعهم، وأرسلت الإحداثيات والصور إلى غرفة العمليات الموجودة في موقع الحدث، الأمر الذي أسهم في إنقاذهم من قبل الجهات المختصة، ونقلهم إلى بر الأمان.

وأوضح أنه تم استخدام الطائرة أثناء وقوع الحريق من أجل إنقاذ المحاصرين، ورصدهم في أسرع وقت، وتولت الطائرة مهمة رصد أي شخص لم يخرج من البرج، ونجحت في العثور على ثلاثة أشخاص، وتم إنقاذهم.

ولفت إلى أن إدارة العمليات أدخلت الطائرات بدون طيار الخدمة عام 2019، ومنذ ذلك الحين تم استخدامها في العديد من العمليات والأحداث، كما تم استخدام الـ«درون» ‏المجهزة بكاميرات التصوير الحراري ومكبرات الصوت والضوء، المخصصة لعمليات البحث، داخل المباني وخارجها. وأكمل أنه عندما تم فرض تدابير احترازية خلال «كوفيد- 19»، تم استخدام الـ«درون» للمساعدة في التباعد الجسدي، وضمان بقاء الأشخاص على مسافة آمنة، كما شاركت الـ«درون» في عمليات البحث والإنقاذ في الحوادث البحرية والبرية، خصوصاً التي يوجد بها إصابات.

وشرح أن الـ«درون» تسهم في استخدام معدات أقل، ونشر فرق أقل في الميدان، وتنفيذ المهمات الصعبة، لكونها مزودة بخطافين، ما يمكّنهما من حمل 30 كيلوغراماً، إضافة إلى استخدامها في عمليات الإنقاذ، وإرسال المستلزمات الطبية من الإسعافات الأولية والمياه للجرحى والمفقودين، الذين نفد منهم الماء أو الطعام.

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