96.3% الشعور بالأمن على طرق عجمان

المصدر: عجمان ■ الإمارات اليوم

أكّد مدير عام العمليات الشرطية في شرطة عجمان، العميد عبدالله سيف المطروشي، أن جهود إدارة المرور والدوريات في تعزيز أمن الطرق وتعزيز الوعي المروري، نجحت في تحقيق المؤشرات المرورية الداعمة لمؤشرات الأجندة الوطنية، وحققت نسبة 96.3% في الشعور بالأمن على الطرق، وصفر حوادث مرورية مدرسية خلال عام 2021.

جاء ذلك خلال جولة تفتيشية افتراضية لإدارة المرور والدوريات عبر نظام الاتصال المرئي، بحضور مدير إدارة المرور والدوريات، المقدم سيف عبدالله الفلاسي، ونائبه الرائد راشد حميد بن هندي، وعدد من الضباط، وذلك وفق برنامج التفتيش الزمني للاطلاع على سير إجراءات العمل، ومناقشة الاحتياجات ومتطلبات التطوير والتحديث.

بدأ المطروشي جولته الافتراضية بتفقد آلية العمل في الأقسام والأفرع ومكاتب الإدارة، واطلع على نتائج تحقيق المؤشرات المرورية الداعمة لتحقيق مؤشر الأجندة الوطنية، وأشاد بجهودهم المتميزة التي أثمرت في تحقيق نسبة 96.3% في الشعور بالأمن على الطريق خلال عام 2021، منوهاً بمبادرات تعزيز سلامة طلبة المدارس والحملات التوعوية للطلبة وأولياء أمورهم والمشرفين على تنقلهم، حيث نجحت في خفض الحوادث المرورية المدرسية إلى صفر خلال عام 2021.

كما اطلع على أبرز المبادرات التي تم إطلاقها لدعم جودة الخدمات وتعزيز رضاهم وسعادتهم، وكذلك الجهود التوعوية والتقنيات والوسائل المستخدمة في توعية الجمهور، وأثنى على جودة الخدمات المرورية المقدمة للجمهور والتي ترتقي إلى مستويات تنافسية عالمية.

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