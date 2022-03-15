إنقاذ متسلقة جبال سعودية في دبا الفجيرة

المصدر: دبا الفجيرة ■ الإمارات اليوم

نفذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ، بالتنسيق مع عمليات شرطة دبا الفجيرة، أول من أمس، مهمة إنقاذ وإخلاء طبي لمتسلقة جبال سعودية، تبلغ من العمر 28 عاماً، تعرضت لإرهاق وتعب في منطقة جبلية بدبا الفجيرة. وذكر المركز أنه تلقى بلاغاً من غرفة عمليات شرطة دبا الفجيرة، يفيد بتعرض فتاة سعودية لتعب وإرهاق شديدين أثناء تسلقها الجبال في منطقة جبلية بدبا الفجيرة.

وأشار إلى أنه تم التدقيق على موقع الحادث بوساطة الأنظمة العملياتية المساعدة، من قبل فريق غرفة العمليات، التابع للمركز الوطني للبحث والإنقاذ.

وأكد المركز أنه بقدرات وإمكانات طائرة البحث والإنقاذ، تمكن فريق البحث والإنقاذ من إخلاء المصابة، ونقلها إلى مستشفى دبا الفجيرة لتلقي العلاج اللازم، مع ضمان ومراعاة كل الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا «كوفيدـ19».

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