عصابة تستخدم الأسماك في محاولة تهريب «الكريستال»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

ألقت شرطة أبوظبي القبض على ثلاثة آسيويين بحوزتهم نحو 38 كيلوغراماً من مخدر الكريستال، كانت مخفية بداخل أحشاء أسماك، من خلال خطة محكمة ومتابعة ميدانية دقيقة، وبعد التنسيق مع نيابة المخدرات الاتحادية، لوضع الإطار القانوني لعملية إلقاء القبض.

وأفاد مدير مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي، العميد طاهر غريب الظاهري، بأن شرطة أبوظبي تمكنت من كشف أسلوب إخفاء المخدرات الذي تبعته العصابة، ظناً منها بأنه سيجعلها في مأمن من أعين رجال الأمن، ولكن كفاءة واقتدار رجال المكافحة حالت دون نجاح خطتهم، لتوجه لهم شرطة أبوظبي ضربة أخرى موجعة، وتثبت لهم أن رجال الأمن دوماً بالمرصاد وعلى استعداد دائم للتصدي لهم.

وذكر أن لحظة إلقاء القبض على تلك العصابة شكلت لهم مفاجأة غير متوقعة، وكانت آثار الصدمة ظاهرة على وجوههم، فلم يكونوا يتوقعون أن هذا الأسلوب الجديد الذي اتبعوه سيكون من السهل اكتشافه.

وأشار الظاهري إلى أن هذه العملية تعتبر امتداداً لعملية كبرى، تهدف إلى إلقاء القبض على أكبر عدد ممكن من عصابات ترويج المخدرات، التي تعتمد على رسائل الترويج العشوائي، من خلال برنامج (واتس أب). وأكد أن تطور الأساليب التي تتبعها المديرية، والدعم الذي تتلقاه من القيادة العامة لشرطة أبوظبي، أسهم بدور كبير في تسهيل وتطور أساليب العمل بكفاءة عالية في مواجهة الجريمة مهما اختلفت أشكالها.

ولفت إلى أن قانون مكافحة المخدرات الجديد، الذي بدأ تطبيقه فعلياً بداية العام الجاري، سيسهم في خلق الرادع المطلوب لكل من تسول له نفسه محاولة ترويج هذه السموم داخل البلاد.

وناشد الظاهري الجمهور ضرورة عدم الاستجابة للرسائل النصية التي قد ترد إليهم من أرقام مجهولة لترويج المخدرات، مشيراً إلى أن أغلبهم مرصود من أجهزة مكافحة المخدرات على مستوى الدولة، وفي حال تلقي أفراد المجتمع رسائل مشابهة فعليهم الإبلاغ عنها بالتواصل مع «بدالة أمان» على الرقم 8002626.

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