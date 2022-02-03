ضبط 45 متسولاً في عجمان خلال أسبوع

المصدر: عجمان ■ الإمارات اليوم

ألقت القيادة العامة لشرطة عجمان القبض على 45 من المتسولين (28 رجلاً و16 امرأة وطفلاً واحداً) من جنسيات دول عربية وآسيوية، خلال الأسبوع الأخير من شهر يناير الماضي، ضمن جهودها المتواصلة للقضاء على هذه الظاهرة لما لها من آثار سلبية من الإساءة للوجه الحضاري المشرق للدولة، وسلب لأموال الناس من غير وجه حق.

وقال مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة عجمان المقدم أحمد سعيد النعيمي، إن شرطة عجمان تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز الأمن المجتمعي، ومحاربة الظواهر السلبية التي قد تضر بالأمن والسلم المجتمعي، ولعل أبرز هذه الظواهر هي ظاهرة التسول التي تسيء للوجهة الحضارية للدولة، وهي استيلاء على أموال الآخرين بغير وجه حق بدافع الشفقة وادعاء الفقر والحاجة.

وأوضح أن شرطة عجمان خلال تكثيف جهودها لإيقاف هذه الظاهرة، تمكنت من ضبط 45 متسولاً من جنسيات عربية وآسيوية ومن مختلف الفئات العمرية، خلال أسبوع أثناء تجولهم في مناطق مختلفة من إمارة عجمان والتسول بأساليب وطرق مختلفة، كادعاء الفقر والحاجة والبيع المتجول ما يسبب الإزعاج والحرج لأفراد المجتمع كافة.

ودعا النعيمي إلى عدم الاستجابة لاستجداء المتسولين، أو التعامل معهم بمشاعر الشفقة والعطف على مظهرهم.

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