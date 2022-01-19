ضبط سائق هارب تسبب في وفاة طفلة وامراة بالشارقة

المصدر: مصباح أمين _ الشارقة

ألقت القيادة العامة لشرطة الشارقة القبض على سائق من الجنسية الخليجية، فر هارباً تاركاً مركبته بعد أن تسبب في حادث تصادم 6 مركبات، أسفر عن وفاة طفلة وامرأة من الجنسية الآسيوية وذلك بعد مرور 14 دقيقة من وقوع الحادث.

وتفصيلاً، ورد بلاغ إلى غرفة العمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة مساء يوم أمس، يفيد بوقوع حادث تصادم ست مركبات على تقاطع مروري بشارع الشيخ محمد بن سلطان القاسمي، نتيجة للسرعة الزائدة، نتج عنه توالي حدوث سلسلة من التصادمات بين المركبات الأخرى التي كانت متوقفة عند التقاطع، ما أسفر عن وفاة طفلة وسيدة من الجنسية الآسيوية، وإصابة خمسة آخرين إصاباتهم بين البسيطة والمتوسطة، وهروب السائق بعد وقوع الحادث فوراً، وبالبحث والتحري، وجمع المعلومات تم إلقاء القبض على المتسبب، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

ودعت شرطة الشارقة سائقي المركبات إلى توخي الحيطة والحذر، والالتزام بقواعد السير والمرور، والإلتزام بالسرعات المحددة على طرق الإمارة كونها سبب رئيسي في وقوع الحوادث التي تنتج عنها خسائر في الأرواح، مؤكدة عدم تهاونها في تطبيق القانون على المخالفين لأنظمة السير والمرور، ومحاولة الهروب من الدوريات المرورية، وكل ما يشكل تهديداً على حياة مستخدمي الطرق.

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