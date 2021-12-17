شرطة الشارقة تضبط 104 دراجات و505 مركبات بسبب الضجيج

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

أكد نائب مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة الشارقة، المقدم عمر بوغانم، حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على تعزيز أمن وسلامة الطرق في الإمارة، كاشفاً عن ضبط 104 دراجات نارية و505 مركبات لمخالفتها القانون وإحداث ضجيج، نتيجة إدخال تغييرات جوهرية على المركبات والدراجات النارية؛ وذلك من خلال تسيير الدوريات المختصة يومياً في الأحياء السكنية والطرق الخارجية.

وأوضح أنه تم حجز ومصادرة الدراجات والمركبات المزودة التي تسببت في إزعاج السكان وتوقيع العقوبات التي تنص عليها لائحة المخالفات المرورية على السائقين المخالفين لقوانين السير والمرور.

وقال بوغانم إن القيادة العامة لشرطة الشارقة تسعى جاهدة من خلال خططها الممنهجة والعملية التي وضعتها مسبقاً للحد من ظاهرة انتشار الدراجات والمركبات التي تصدر ضجيجاً على الطرق الخارجية وحول الأحياء السكنية، وما ينجم عنها من إزعاج وقلق لسكان الإمارة.

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