رحلة عائلية لأسرة إماراتية تتحول لمأساة بوفاة طفلهم والخادمة غرقا

المصدر: مصباح أمين-رأس الخيمة

تحولت رحلة عائلية لأسرية إماراتية قادمة من أبوظبي للاستجمام في أحد فنادق رأس الخيمة إلى مأساة إثر غرق طفلهم (علي) البالغ من العمر 4 سنوات والخادمة المرافقة لهم والبالغة من العمر 23 عاماً، في مسبح الفندق.

وقال مصدر طبي، لـ "الإمارات اليوم"، إن الطفل والخادمة وصلا أمس الساعة التاسعة مساءا إلى مستشفى صقر الحكومي حيث كان الطفل يعاني من توقف ضربات القلب، وتمت محاولة إنقاذه إلا أنه توفي بعد لحظات نتيجة شربه كميات من الماء إثر تعرضه للغرق، كما وصلت الخادمة وقد فارقت الحياة، حيث توفيت فور تعرضها للغرق في مسبح الفندق.

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