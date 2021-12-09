شرطة أبوظبي تفتتح معرض «التدريب الافتراضي»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

افتتح مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، اللواء ثاني بطي الشامسي، معرض «مركز التدريب الافتراضي 2021» في مبنى الأكاديمية بشرطة أبوظبي، ويعرض مشروعات التدريب باستخدام الواقع الافتراضي وأنظمة المحاكاة وتطبيقات الألعاب الذكية المطورة بالكامل من قبل فريق عمل مركز التدريب الافتراضي بالأكاديمية.

واطلع مدير الأكاديمية على المشروعات والتطبيقات المبتكرة، والتي شملت مشروع متحف المربعة الافتراضي بالتعاون مع إدارة المراسم والعلاقات العامة، وجهاز التجديف الثابت الافتراضي بالتعاون مع مركز التربية الرياضية الشرطية، وتطبيق لعبة مغامرات السلامة بالتعاون مع إدارة مراكز الدعم الاجتماعي، ونظام محاكاة القيادة الآمنة وميدان الرماية الافتراضي وأنظمة التدريب عن بُعد.

وأوضح أن التقنيات المعروضة تعكس المستوى المتميز لشرطة أبوظبي، وتعزز من مكانتها الريادية كإحدى المؤسسات المتقدمة المطبقة لمفاهيم شرطة المستقبل، وتسهم في تطوير العملية التدريبية في الأكاديمية، بما يعود بالنفع على رفع كفاءة المنتسبين.

وأكدت نائب مدير مركز التدريب الافتراضي، المقدم الدكتورة الشيماء طالب حسين، اهتمام شرطة أبوظبي بإيجاد بيئة محفزة تسهم في توليد الأفكار الابتكارية، وكشف المواهب الواعدة وتمكينها، لافتة إلى تعاون فريق العمل بالمركز مع كل القطاعات الشرطية لدعم الاختراعات والمشروعات من برامج وأنظمة التدريب الافتراضي وتطويرها، لتكون بأعلى جودة وتلبية الاحتياجات من برامج تدريبية وتثقيفية وتمارين تحقق احتياجاتهم التدريبية.

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