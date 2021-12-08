«دفاع مدني دبي» تسيطر على حريق في مستودعين خلال 20 دقيقة

المصدر: محمد فودة ■ دبي

شبّ حريق في مستودعين للمواد الإلكترونية بمنطقة ديرة في دبي، وتمكنت فرق «الدفاع المدني» في دبي من السيطرة على الحريق، وفق مساعد القائد العام للدفاع المدني لشؤون الإطفاء والإنقاذ قائد الحادث، العميد علي حسن المطوع، الذي أشار إلى أنه تمت السيطرة على الحريق خلال 20 دقيقة.

وقال المطوع إن غرفة عمليات «الدفاع المدني» في دبي تلقت بلاغاً عند الساعة الرابعة و19 دقيقة، عصر أمس، يفيد بوقوع حادث حريق في مستودع بالقرب من محطة مترو صلاح الدين، وعلى الفور تحرك مركز إطفاء بورسعيد مستجيباً أول وجهة اختصاص، وعند الوصول في الساعة 04:25، محققاً زمن استجابة مقداره ست دقائق، تبين أن الحادث عبارة عن حريق في مستودعين للمواد الإلكترونية، وأن الدخان الكثيف المتصاعد من الحادث بسبب طبيعة المواد التي تتعرض للاحتراق وفق إشارة القائد الميداني.

وباشرت الفرق المتخصصة عمليات مكافحة الحريق لمنع تمدده إلى المستودعات المجاورة، وعند الساعة 16:45 أفاد قائد الحادث الميداني، العميد علي حسن المطوع، بأن عملية السيطرة على الحادث استغرقت 20 دقيقة بكفاءة ومهنية عالية، من دون وقوع أي إصابات أو وفيات، لافتاً إلى أن عمليات التبريد استغرقت 45 دقيقة من وقت وقوع الحادث، ثم تم تحويل الموقع إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.

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