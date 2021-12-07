«دفاع مدني دبي» يسيطر على حريق بمستودعين خلال 20 دقيقة

المصدر: محمد فودة-دبي

سيطرت فرق الدفاع المدني في دبي على حريق شب في مستودعين للمواد الألكترونية بمنطقة ديرة بحسب مساعد القائد العام للدفاع المدني لشؤون الإطفاء والإنقاذ قائد الحادث العميد علي حسن المطوع الذي أشار إلى أنه تم السيطرة على الحريق خلال عشرين دقيقة.

وقال المطوع إن غرفة عمليات الدفاع المدني بدبي تلقت بلاغاً عند الساعة 4:19 يفيد بوقوع حادث حريق في مستودع بالقرب من محطة مترو صلاح الدين ، وعلى الفور تحرك مركز إطفاء بورسعيد مستجيب أول وجهة اختصاص، وعند الوصول في الساعة 4:25 محققاً زمن استجابة مقداره (6) دقائق، تبين أن الحادث عبارة عن حريق في مستودعين للمواد الإلكترونية ، وأن الدخان الكثيف المتصاعد من الحادث بسبب طبيعة المواد التي تتعرض للاحتراق وفق إشارة القائد الميداني.

وباشرت الفرق المتخصصة عمليات مكافحة الحريق لمنع تمدده إلى المستودعات المجاورة، وعند الساعة 4:45 افاد العميد علي حسن المطوع قائد الحادث الميداني أن عملية السيطرة على الحادث استغرقت 20 دقيقة بكفاءة ومهنية عالية ، من دون وقوع أي إصابات أو وفيات، فيها استغرقت لافتا إلى أن عمليات التبريد استغرقت 45 دقيقة من وقوع الحادث ، ثم تم تحويل الموقع إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.

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