شاب يتعرض لحادث تدهور خلال الاستعراض بمركبته

المصدر: رأس الخيمة ■ الإمارات اليوم

ضبطت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة شاباً (21 عاماً)، قاد مركبته بطريقة استعراضية خطرة، في أحد طرق إمارة رأس الخيمة، ما أدى إلى تدهورها نتيجة فقدان السيطرة عليها.

وقال مدير فرع المباحث والتعقيب بإدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة، النقيب عبدالرحمن أحمد الشحي، إنه خلال الساعات الماضية انتشر مقطع فيديو على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخص يؤدي حركات استعراضية بمركبته ذات الدفع الرباعي، بطيش وتهور، وبطريقة خطرة وغير حضارية، ما أدى إلى تدهورها، في حضور عدد كبير من الأفراد، وعليه تم تشكيل فريق من فرع المباحث والتعقيب لضبط المركبة، وبالفعل تمكن الفريق في أقل من ساعة من ضبطها وحجزها، وأحيل الشاب إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

ودعا الشحي الشاب إلى الابتعاد عن مثل هذه التصرفات الطائشة، التي قد تؤدي إلى خسائر في الأرواح والممتلكات.

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