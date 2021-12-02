شرطة رأس الخيمة مستعدة لتأمين الاحتفالات

المصدر: رأس الخيمة ■ الإمارات اليوم

أكد قائد عام شرطة رأس الخيمة، اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، أنه تم تكثيف الدوريات الأمنية لمراقبة الأوضاع الأمنية عن كثب، خلال الاحتفالات بعيد الاتحاد الخمسين، خصوصاً في المناطق الحيوية، ومناطق الاحتفالات، فضلاً عن إطلاق 100 دورية مرورية ومدنية لتسهيل انسيابية حركة السير والمرور، وتجنب الازدحام والاختناقات المرورية، ومراقبة تجمّع وتجمهر الجماهير، حفاظاً على سلامة المجتمع من خطر «كوفيد-19»، مشدّداً على منع إقامة المسيرات، والحرص على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للوقاية من «كوفيد-19»، بارتداء الكمامات، والتباعد الجسدي.

وناشد اللواء النعيمي، الأفراد الاحتفال بهذه المناسبة الوطنية العزيزة من دون تعريض صحتهم لخطر الإصابة بفيروس «كورونا»، وضرورة الالتزام التام بقواعد السير والمرور، وتجنب الوقوف فوق سطح المركبة أو الخروج من نوافذها أثناء سيرها، مع تجنب القيام بحركات استعراضية على الطرق، وتعطيل حركة السير والمرور أو إغلاق الطريق على الآخرين، والوقوف في الأماكن غير المخصصة، وتزويد السيارات بمواد الضجيج، أو إدخال إضافات غير مرخصة في هيكل المحرك أو زوائد تؤثر في الرؤية، واستخدام أنواع الرش من قبل السائق والركاب، وتغطية زجاج المركبة بالملصقات أو وضع «شمسية» أمامية، كلها محظورات تعرض السائق للمساءلة والمخالفة القانونية، يجب تجنبها حفاظاً على أمن وسلامة الجميع.

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