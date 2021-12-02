شرطة دبي تحدّد 10 اشتراطات مرورية للاحتفال بعيد الاتحاد الخمسين

المصدر: محمد فودة ■ دبي

حدّدت شرطة دبي 10 اشتراطات لاستيفاء معايير السلامة المرورية، أثناء الاحتفال بعيد الاتحاد الخمسين للدولة، شملت: منع إقامة المسيرات في أي من الشوارع، وعدم الخروج من نوافذ المركبات أو فتحة سقف المركبة، وحظر ما يعرف بالتفحيط بالمركبات، وهو الدوران بها مع استخدام الفرامل على سرعة كبيرة.

وتضمّنت الاشتراطات التي وضعتها شرطة دبي: ضرورة الالتزام الكلي بقانون السير والمرور، وعدم تعتيم أو تلوين الزجاج الأمامي للسيارة، وعدم تحميل المركبة أكثر من العدد المقرر، وعدم طمس لوحاتها الأمامية أو الخليفة، أو تغيير لونها.

وشملت أيضاً: عدم استخدام أنواع الرش «الاسبراي»، وتجنب الوقوف والنزول من المركبة على الطريق العام، ومنع قيادة لوحات التزحلق على الطرق العامة، لما فيه من خطورة كبيرة على مستخدم اللوح، وغيره من مستخدمي الطريق. وأوضحت شرطة دبي قائمة المخالفات التي يمكن تطبيقها على أي من منتهكي اشتراطات الاحتفال، منها قيادة مركبة بطريقة تعرض حياة سائقها أو سلامة الآخرين وأمنهم للخطر، غرامتها 2000 درهم و23 نقطة مرورية «سوداء» و60 يوماً حجز للسيارة.

ومخالفة الوقوف وسط الطريق من دون مبرر، غرامتها 1000 درهم وست نقاط مرورية، وسير المركبات في المسيرات دون تصريح أو في غير الحالات المصرح لها، غرامتها 500 درهم وأربع نقاط مرورية و15 يوماً حجز للمركبة.

فيما أعلنت أن غرامة مخالفة قيادة مركبة تسبب ضجيجاً 2000 درهم و12 نقطة مرورية، ومخالفة زيادة نسبة تلوين زجاج المركبة عما هو مصرح به 1500 درهم، ومخالفة كتابة عبارات أو ملصقات على المركبة من دون تصريح 500 درهم، واستعمال آلة التنبيه أو مسجل المركبة بطريقة تسبب إزعاجاً للآخرين 400 درهم وأربع نقاط مرورية.

وأشارت إلى أن مخالفة عرقلة السير ستطبق كذلك بحق كل من يتسبب في إعاقة الحركة 500 درهم، فيما تبلغ غرامة مخالفة عدم وضوح لوحات المركبة 400 درهم، وإلقاء المخلفات من المركبات بالطريق العام غرامتها 1000 درهم وست نقاط مرورية.

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