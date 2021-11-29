«جمارك أبوظبي» تحبط محاولة تهريب 174 ألف حبة «كبتاغون»

المصدر: أبوظبي ■ وام

تمكّنت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين، من إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة من حبوب الكبتاغون، بلغت 174 ألف حبة، بما يعادل 30 كيلوغراماً تقريباً.

ونجح ضباط التفتيش في أحد المنافذ الحدودية البرية التابعة لإمارة أبوظبي في إيقاف محاولة التهريب من خلال هذه الضبطية النوعية، بكفاءة الأنظمة والأجهزة في قطاع التفتيش بالإدارة العامة لجمارك أبوظبي، وخبرة ويقظة المفتشين، الذين تمكنوا من قراءة المؤشرات ولغة الجسد لدى المهربين، الذين عملوا على إخفاء كميات كبيرة من الحبوب المخدرة، والمخبأة في وسائل النقل بطرق احترافية وماكرة أثناء عبورها المنفذ الحدودي البري. وقال المدير التنفيذي لقطاع العمليات الجمركية في الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، مبارك مطر المنصوري: «يقظة ضباط التفتيش كانت للمهربين بالمرصاد، لكشف أساليبهم لإدخال الممنوعات، إضافة إلى الأنظمة الجمركية المتطورة المستخدمة في الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، حيث تعمل على كشف المهربات، والتصدي لمثل هذه المحاولات، وحماية المجتمع، والتي تجلت في عدد من الضبطيات التي أظهرت قدرة المفتشين على كشف الحيل وأساليب التهريب».

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