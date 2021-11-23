«النقل» يعلن اللائحة التنفيذية لتأجير المركبات بالساعات

المصدر: أبوظبي ■ وام

أعلن مركز النقل المتكامل في إمارة أبوظبي، عن اللائحة التنفيذية الخاصة بتنظيم نشاط تأجير المركبات بالساعات في الإمارة، والتي تحتوي على الشروط والضوابط المنظمة لممارسة نشاط تأجير المركبات بالساعات، والالتزامات المترتبة على الجهات المشغلة لهذه الخدمة ومستخدميها والمخالفات والغرامات التي تُفرض في حالة عدم الالتزام بالأحكام الواردة في اللائحة أو القرارات التنفيذية الصادرة بموجبها.

وحدّدت التشريعات خدمة تأجير المركبات بأنها استئجار مركبة من قبل المسجلين في التطبيق الذكي الخاص بمزودي الخدمة المصرح لهم، لفترة لا تزيد على ست ساعات في اليوم الواحد للتنقل داخل الإمارة مقابل أجر محدد.

ويتولى مركز النقل المتكامل مهام إصدار التصاريح والموافقات اللازمة للجهات التي ترغب في مزاولة هذا النشاط، وتنظيم العمل في هذا القطاع، والرقابة والإشراف على تطبيق أحكام اللائحة التنفيذية وضمان الالتزام بها. وتشكل خدمة تأجير المركبات بالساعات إضافة نوعية لمنظومة النقل والتأجير في إمارة أبوظبي، حيث تسهم في تنويع خيارات التنقل في الإمارة وتوفير وسائل نقل بديلة ذات كفاءة عالية وبأسعار مناسبة تلبي احتياجات ومتطلبات مختلف شرائح المستخدمين، باعتبارها الحل الأمثل للكثير منهم.

ووفقاً للقرار الصادر من دائرة البلديات والنقل بشأن تطبيق اللائحة التنفيذية الخاصة بتنظيم نشاط تأجير المركبات بالساعات، يُحظر على أي جهة أو شخص مزاولة هذا النشاط إلا بموجب الحصول على موافقة من دائرة التنمية الاقتصادية وتصريح مسبق من مركز النقل المتكامل مع التقيّد باشتراطات وإجراءات إصدار التصريح.

كما يُحظر مزاولة هذا النشاط إلا بواسطة المركبات المُرخص لها بذلك من مركز النقل المتكامل وفي المناطق المصرح بها مع إنشاء سجلات الصيانة الدورية للمركبة، كما يجب أن تُقدم الخدمة بموجب عقد امتياز بين الجهة الراغبة في مزاولة هذا النشاط والمركز، يبيّن حقوق والتزامات الطرفين، مع الحاجة إلى تجديد تصريح مزاولة الخدمة خلال 30 يوماً من تاريخ انتهائه. ويُلزم القرار الصادر بشأن تطبيق اللائحة التنفيذية الخاصة بتنظيم نشاط تأجير المركبات بالساعات، مستأجر المركبة بأن يحمل رخصة قيادة معترفاً بها، والتسجيل في التطبيق الذكي للجهة المشغلة المصرح لها، والالتزام بالتشريعات والقوانين المنظمة للسير والمرور في الإمارة، فضلاً عن استخدام المركبة وفقاً للعقد المبرم بينه والجهة المؤجرة، وإبلاغ الجهات المعنية عن الأشياء التي يُعثر عليها في المركبة، وعدم السماح للغير بقيادتها.

وحدّد القرار الغرامات التي ستترتب على كل من يخالف أحكام اللائحة التنفيذية، كما أوضح آلية وإجراءات التظلم والاعتراض على المخالفات.

جدير بالذكر أن خدمة تأجير المركبات بالساعات هي خدمة ذكية تمكن المتعامل من خلال تطبيق ذكي على الهاتف المحمول من تحديد السيارة الأقرب إليه لاستئجارها والانطلاق بها والدفع وفقاً للاستخدام، وتأتي في إطار الجهود المبذولة لإرساء منظومة نقل متكاملة ومستدامة في إمارة أبوظبي، توفر خدمات نوعية بطريقة سهلة.

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