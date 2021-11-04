رافعة تسقط فوق مركبتين على شارع الإمارات

المصدر: أم القيوين ■ الإمارات اليوم

أصيب سائقان بإصابات متفاوتة، أول من أمس، إثر سقوط رافعة على مركبتيهما على شارع الإمارات في إمارة أم القيوين، وتلقت شرطة أم القيوين بلاغاً في الساعة الثالثة عصراً يفيد بسقوط عمود رافعة على مركبتين بشارع الإمارات، وعلى الفور تم إبلاغ الجهات المعنية وإرسال الدوريات الشرطية إلى مكان الحادث.

وقال مدير عام العمليات الشرطية في شرطة أم القيوين، العميد خميس سالم بوهارون، إن سائق الرافعة المتسبب في الحادث كان يرفع أنبوباً من الخرسانة يزن نحو 20 طناً على شارع الإمارات باتجاه إمارة رأس الخيمة، وعندما اقترب من إنزال الأنبوب على الأرض انفصل الحبل عن الأنبوب ما أدى إلى رجوع عمود الرافعة للخلف بقوة وسقوطها فوق مركبتين تصادف مرورهما على شارع الإمارات، ما أسفر عن إصابة السائقين بإصابات متفرقة.

وأوضح أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى الشيخ خليفة لتلقي العلاج بواسطة طيران الشرطة (جناح الجو)، لافتاً إلى أنه وجهت لسائق الرافعة تهمة إتلاف مال الغير والتسبب بالخطأ في المساس بسلامة جسم الغير.

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