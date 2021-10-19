كاميرات ذكية ترصد المركبات المخالفة في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة ■ الإمارات اليوم

أعلنت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، تفعيل نظام رصد أرقام المركبات المخالفة والمطلوبة، والمنتهية التأمين والترخيص في الإمارة، بداية من السابع من نوفمبر المقبل، وذلك ضمن سلسلة من الأنظمة الذكية التي تتبناها القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، لدعم مشروع المراقبة الأمنية في إطار منظومة المدينة الذكية.

وأوضحت أنه سيتم العمل بالنظام من خلال كاميرات ذكية، ترصد وتحرر المخالفات المرورية للوحات أرقام المركبات المخالفة مرورياً، والمطلوبة جنائياً، والمنتهية التأمين والترخيص بصورة تقنية أكثر دقة وفاعلية، لافتة إلى أن التقنية توفر الوقت وتقلل من الجهد على عناصر المرور والدوريات، وتعزز مستويات الكفاءة والفعالية في الضبط المروري.

وأشارت إلى أن إدارة الخدمات الإلكترونية والاتصالات، ستتولى تفعيل نظام الرصد التقني المستحدث للمخالفات المرورية، بالتعاون مع إدارة المرور والدوريات، عبر تفعيل منظومة تقنية مزودة بكاميرات متطورة للمراقبة.

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