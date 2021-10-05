فتاة تستنجد بشرطة دبي من صياد «السوشيال ميديا»

المصدر: محمد فودة ـ دبي

أنقذت شرطة دبي فتاة من فخ شاب اصطادها واستدرجها إلى علاقة ممتدة عبر إحدى شبكات التواصل الاجتماعي، وأرسلت إليه صوراً شخصية استخدمها في ابتزازها، بحسب مدير مركز شرطة بر دبي، العميد عبدالله خادم سرور المعصم، الذي أشار إلى أن أسرة الفتاة أبلغت عن طريق مركز الشرطة الذكي «SPS»، وتحول البلاغ إلى مركز شرطة بر دبي الذي ضبط المتهم خلال 24 ساعة.

وحذر المعصم من الوثوق بأشخاص مجهولين، عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي، وتزويدهم ببيانات أو معلومات أو صور شخصية قد تُستغل في عمليات الابتزاز الإلكتروني، وتجنب الدخول إلى مواقع مشبوهة، والحيطة والحذر عند التعامل مع أشخاص غرباء أو مجهولي الهوية، وعدم قبول التواصل معهم والوثوق بهم أو إرسال صور أو بيانات خاصة وحساسة.

وشدد على عدم نشر الصور ومقاطع الفيديو الخاصة على تطبيقات التواصل الاجتماعي، حتى لا تتعرض للاختراق والقرصنة الإلكترونية، والاستيلاء عليها، واستخدامها من قبل ضعاف النفوس لابتزاز أصحابها.

وقال إن الابتزاز الإلكتروني أحد صور الجريمة الإلكترونية التي تقوم على تهديد الضحية بنشر صور أو مواد فيلميه أو تسريب معلومات سرية، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين.

وناشد الآباء بضرورة متابعة أبنائهم وتوعيتهم لعدم قبول صداقات من قبل أشخاص غير معروفين، وتوعيتهم بمدى خطورة مشاركة صورهم وبياناتهم عبر مواقع الإنترنت وتطبيقات التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية، وتوجيههم إزاء كيفية التصرف عند الوقوع في فخ الابتزاز.

وأوضح أن جرائم الابتزاز تنفذ بطرق عدة، من أبرزها استدراج الأشخاص عن طريق إنشاء حسابات وهمية على منصات التواصل الاجتماعي هدفها في الظاهر التعارف وفي الباطن الابتزاز، وبعد توثيق العلاقة يرسل الضحية صورة أو مقطع فيديو للشخص الجاني الذي يستخدمها لاحقاً في ابتزازه.

وطالب الجمهور بتجنب قبول الإضافات أو الصداقات عبر شبكات التواصل الاجتماعي من أشخاص مجهولين، وعدم الرد والتجاوب مع أي محادثات واردة من مصادر مجهولة أو مشاركة المعلومات الشخصية في الإنترنت، ورفض طلبات محادثات الفيديو مع أي شخص لا تربطه به صلة قرابة، وعدم الانجذاب إلى الصور الجميلة والمغرية والتأكد من شخصية المرسل وتجنب استخدام الاسم الحقيقي والمعلومات الشخصية عند إنشاء البريد الإلكتروني وحسابات التواصل الاجتماعي.

وحث أفراد المجتمع في حالة التعرض لحالات الابتزاز الإلكتروني، على ضرورة عدم الخضوع للمبتزين، أو الاستجابة لطلباتهم أو إرسال أية مبالغ مالية تحت ضغط التهديد، والإبلاغ عبر منصة e-crime، أو التواصل مع الشرطة على الرقم 901 أو التبليغ في أي مركز شرطة ذكي والذي يعمل على مدار الساعة.

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