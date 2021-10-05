400 درهم مخالفة لوحات المركبات المشوهة

المصدر: رأس الخيمة ■ الإمارات اليوم

أطلقت إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة حملة توعية لرصد لوحات أرقام المركبات، ومخالفة المركبات التي تحمل لوحة أرقام واحدة، والمركبات ذات لوحات الأرقام المشوهة أو غير الواضحة التي تم طمس أو إخفاء بياناتها، وذلك بناءً على توجيهات قائد عام شرطة رأس الخيمة، اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، وتبلغ قيمة الغرامة 400 درهم.

وأفاد مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة، العميد أحمد الصم النقبي، بأنه تم إطلاق الحملة لرصد مدى وضوح (لوحات أرقام المركبات) ومخالفة كل من يخرج عن التطبيق والالتزام باللوائح المرورية، وفقاً لنص قانون المادة رقم (27) من قانون السير والمرور النقطة (ب)، والتي تنص على تغريم عدم وضوح لوحات المركبات بغرامة مالية قدرها 400 درهم، وذلك منعاً لاخفاء بيانات لوحات المركبات بطرق احتيالية، تصعب من قراءة ورصد بياناتها مع عدم إمكانية تمييز تصنيفها من حيث الفئة والمصدر.

ودعا السائقين إلى عدم تغطية لوحات المركبات أو إخفاء بياناتها بأي شكل من الأشكال، محذراً السائقين من تجنب تعليق جسم أعلى اللوحة فيخفي بياناتها مثلاً كتعليق دراجة هوائية خلف المركبة تغطي لوحة الأرقام الخلفية، فتعرضهم للمساءلة، وبالتالي المخالفة القانونية واتخاذ الإجراءات الرادعة بحقهم.

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