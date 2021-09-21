%32 ارتفاعاً في نسبة المعاملات المنجزة بمحاكم رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة ■ الإمارات اليوم

أعلنت دائرة محاكم رأس الخيمة عن عدد معاملاتها الإلكترونية والذكية التي قدّمتها عن بُعد عبر القنوات الذكية والموقع الإلكتروني لحكومة رأس الخيمة، خلال النصف الأول من العام الجاري وصلت إلى 37 ألفاً و851 معاملة، بينما بلغت في الفترة ذاتها من العام الماضي 28 ألفاً و785 معاملة، بنسبة ارتفاع 32%. وأكد رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة المستشار أحمد محمد الخاطري، أن المحاكم وظّفت بنيتها التحتية الرقمية التي تتضمن خدمات إلكترونية متطورة وسريعة تتميز بالكفاءة وسهولة الاستخدام، لتمكين المتعاملين من إجراء معاملاتهم دون قيود الزمان والمكان، بالإضافة إلى إثراء تجربتهم، مبيناً أن النصف الأول شهد إقبالاً لافتاً على إنجاز المعاملات عن بُعد باستخدام الوسائل التقنية الحديثة.

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