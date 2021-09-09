إيقاف 4 مكاتب طباعة عن تقديم الخدمات القضائية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي■ الإمارات اليوم

أعلنت دائرة القضاء في أبوظبي، عن إيقاف أنظمة العمل عن أربعة مكاتب طباعة كانت تتيح تقديم الطلبات القضائية والعدلية، وذلك بسبب عدم امتثالها للاشتراطات والمعايير التشغيلية، وتكرار مخالفتها للأنظمة المقررة، معلنة عن توفير منصة استفسارات يمكن من خلالها التواصل المباشر مع المحكمة أو النيابة أو إدارة التنفيذ.

وأكدت الدائرة أن تقديم الطلبات القضائية والعدلية عبر مكاتب الطباعة، يُعد قناة بديلة واختيارية للمتعاملين الذين يفضلون الحضور الشخصي للحصول على الخدمات، إذ تقدم لهم تلك المكاتب التي يتم تشغيلها وإدارتها من قبل القطاع الخاص، المساعدة في تعبئة نماذج الطلبات وإدراجها في الأنظمة.

ودعت الدائرة المتعاملين إلى استخدام القنوات الرقمية وتقديم الطلبات عبر موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي، إضافة إلى الاستفادة من الأدلة الإرشادية وقنوات الدعم المتاحة لضمان سهولة الوصول الشامل للخدمات، بالتزامن مع إطلاق الخطة الاستراتيجية الجديدة (‪2021-2023‬).

وأشارت الدائرة إلى توفيرها منصة استفسارات للمتابعة المتخصصة للمحاكم والنيابات والتنفيذ، مشيرة إلى أن المنصة تُعد خدمة يمكن من خلالها التواصل المباشر مع المحكمة أو النيابة أو إدارة التنفيذ ومع الموظف المختص بالملف أو الطلب الخاص بالمتعامل، بحيث يمكنه توجيه أي استفسار أو متابعة مستجدات الطلب.

وأوضحت إمكانية تقديم الطلب من خلال خدمة الاستفسارات ضمن خدمات الاستعلام عبر الموقع الإلكتروني للدائرة، حيث تتضمن خطوات تقديم الخدمة تعبئة بيانات الملف أو المعاملة في النموذج المخصص، وإرسال الطلب والحصول على إفادة حول الاستفسار عبر البريد الإلكتروني المسجل، لافتة إلى وجود مزايا متعددة لخدمة منصة الاستفسارات منها عدم الحاجة للحضور الشخصي، وإتاحة التواصل المباشر مع المعنيين بالقضية أو الطلب، والحصول على رد في مدة محددة بالإضافة إلى توافر الخدمة بلغات عدة.

توفير منصة استفسارات للتواصل المباشر مع المحاكم والنيابات.

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