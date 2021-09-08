الحبس أو الغرامة عقوبة حرمان الطفل التعليم

المصدر: أبوظبي ■ وام

أفادت النيابة العامة للدولة بأن قانون حقوق الطفل يؤكد حق الطفل في التعلّم، ويفرض عقوبات على حرمان الطفل التعليم تصل إلى الحبس أو الغرامة.

وذكرت النيابة من خلال تغريدة نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، حق الطفل في التعليم وعقوبة عدم إلحاقه بإحدى المؤسسات التعليمية، وفقاً لقانون حقوق الطفل «وديمة».

وأوضحت أنه طبقاً للمادة 31 مِن قانون حقوق الطفل «وديمة»، فإن لكل طفل الحق في التعليم، كما تعمل الدولة على تحقيق تساوي الفرص المتاحة بين جميع الأطفال، وفقاً للقوانين السارية.

وأضافت أنه طبقاً للمادة 35 من القانون ذاته، يُحظر على القائم على رعاية الطفل تعريضه للنبذ أو التشرد أو الإهمال، أو اعتياد تركه دون رقابة أو متابعة، أو التخلي عن إرشاده وتوجيهه، أو عدم القيام على شؤونه، أو عدم إلحاقه بإحدى المؤسسات التعليمية، أو تركه في حالة انقطاعه عن التعليم من دون موجب خلال مرحلة التعليم الإلزامي.

ويعاقب من يخالف ذلك طبقاً للمادة 60 بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 5000 درهم.

وتهدف النيابة العامة إلى تعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع.

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