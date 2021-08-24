امرأة تحاول تهريب «القات» داخل الموز

المصدر: محمد فودة ■ دبي

باشرت محكمة الجنايات في دبي، محاكمة زائرة إفريقية، بتهمة إخفاء 4.5 كيلوغرامات من مخدر القات داخل فاكهة الموز، ومحاولة تهريبها إلى الدولة عبر مطار دبي.

كما باشرت محاكمة بائع آسيوي بتهمة تسهيل تعاطي المخدرات لآخرين محالين إلى محكمة الجنح، بتهمة التعاطي، وكشف المتهم أنه حصل على مخدر الكريستال عن طريق شخص يروّجه عبر تطبيق «ماسنجر»، إذ أرسل إليه خريطة بموقع المخدرات، فتوجه المتهم إلى المكان، وحصل على المخدر، وترك النقود في الموقع ذاته.

وفي القضية الأولى، أفادت مفتشة بجمارك دبي بأنه في يوم 13 أبريل الماضي، تم الاشتباه في وجود مواد ممنوعة بصندوق كرتوني عائدة للمتهمة، إذ لوحظ وجود كثافة غير طبيعية فيه.

وبسؤال المسافرة ما إذا كانت تريد الإفصاح عن شيء بحوزتها، أجابت بالنفي، فتم تفتيش الصندوق، وعثر في داخله على مواد غذائية، عبارة عن لفافات من فاكهة الموز ملفوفة بإحكام، فتم فتحها وعثر داخل الموز على أوراق خضراء لها الشكل المميز لأوراق القات، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وأحيلت المخدرات المضبوطة إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية.

وفي القضية الثانية، أحالت النيابة لعامة في دبي بائعاً آسيوياً بتهمة تسهيل تعاطي المخدرات لآخرين، وأفاد شاهد من شرطة دبي في تحقيقات النيابة العامة، بأن معلومات موثوقة المصدر، وردت حول قيام المتهم بتعاطي المخدرات مع آخرين، ويحوز كمية منها، فتم الانتقال إلى مقر سكنهم، وشاهده مع شخص آخر، وأرشد إلى علبة معدنية تحوي أكياساً بلاستيكية فيها مادة شفافة لها المظهر المميز لمخدر الكريستال.

وبسؤال المتهم، أفاد بأنه حصل على المخدر عن طريق شخص يروّجه عن طريق تطبيق «ماسنجر»، إذ أرسل إليه إحداثية لموقع المخدرات، فتوجه إلى هناك، وحصل عليها، وترك النقود في المكان ذاته.

وأضاف الشاهد أنه تم ضبط ثلاثة متهمين آخرين بتهمة التعاطي، وأقروا بأنهم حصلوا على مخدر الكريستال من المتهم، فوجهت إليه تهمة ارتكاب جناية تسهيل التعاطي.

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