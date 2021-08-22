أوربي يحاول الإفلات من الشرطة برمي حقيبة سوداء من الشرفة

المصدر: محمد فودة-دبي

حاول متهم أوربي بتسهيل تعاطي المخدرات الإفلات من جريمته برمي حقيبة سوداء تحوي مواد مخدرة من الشرفة حين داهم رجال الشرطة الشقة التي كان يتواجد فيها مع متهمين آخرين، لكن تم منعه فأبدى مقاومة شديدة، أضافت إليه تهمة أخرى، وأحيل إلى النيابة العامة بتهمة مقاومة موظفين عموميين بالإضافة إلى جناية تسهيل التعاطي.

وقال شاهد من شرطة دبي إن معلومات موثوقة المصدر وردت إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد بأن شخصاً يتعاطى المخدرات داخل شقته بمنطقة المارينا ويحوز على كمية منه، فتم التثبت من صحة المعلومات، واستصدار إذن من النيابة العامة ومداهمة الشقة.

وأضاف أنه تم ضبط هذا الشخص، وفي هذه الأثنا شوهد المتهم المحال في هذه القضية يتجه إلى شرفة الشقة حاملاً حقيبة سوداء لرميها من الشقة، فمنعه فريق المكافحة لكنه أبدى مقاومة شديدة محاولاً رمي الحقيبة بشتى الطرق، وبتفتيشها عثر على مواد مخدرة مختلفة ومبالغ مختلفة يرجح أنها من ريع بيع المخدرات.

وأشار إلى ضبط متهمين آخرين كانا موجودين في الشقة كذلك وظهرا في حالة غير طبيعية، وأحيلوا جميعاً إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية لفحصه، وأظهرت النتائج أن ثلاثة منهم كانوا تحت تأثير التعاطي، فيما خلت العينة التي فحصت من المتهم في هذه القضية من آثار المخدرات، فوجهت إليه تهمة راتكاب جناية تسهيل التعاطي ومقاومة رجال الشرطة.

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