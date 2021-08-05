وفاة شخص وإصابة 10 في 4 حوادث مرورية بدبي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أكدت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي وفاة شخص وإصابة 10 بإصابات متفاوتة في حوادث مختلفة، أخيراً، نتيجة انفجار إطار وعدم ترك مسافة كافية بين المركبات وعدم الانتباه، أو الإهمال.

وقال مدير الإدارة العامة للمرور بالإنابة، العقيد جمعة سالم بن سويدان، إن الحادث الأول وقع ظهر الثلاثاء على شارع الإمارات بعد جسر نادي دبي باتجاه إمارة الشارقة، بين حافلة خفيفة وشاحنة ثقيلة، نتيجة توقف الشاحنة وسط الطريق بسبب انفجار إطارها، ثم اصطدمت بها الحافلة من الخلف، لافتاً إلى أن الحادث أسفر عن وفاة شخص متأثراً بإصاباته البليغة.

كما أصيب سبعة آخرون بإصابات راوحت بين المتوسطة والبسيطة، في حين لحقت أضرار بليغة بالحافلة، ومتوسطة بالشاحنة.

وأضاف أن الحادث الثاني وقع مساء اليوم ذاته على شارع رأس الخور باتجاه دوار المدينة الجامعية، حين انحرفت مركبة من نوع ميني باص من مسارها إلى جهة اليسار واصطدمت بالحاجز الإسمنتي، ليُصاب السائق بإصابات بليغة. وعزت تقارير خبراء مروريين الحادث إلى انفجار إطار.

وأشار بن سويدان إلى أن شخصاً أصيب في حادث اصطدام وقع مساء اليوم ذاته أيضاً، بين سيارة ودراجة نارية في منطقة البرشاء، بسبب عدم ترك مسافة كافية، ما أدى إلى إصابة سائق الدراجة بإصابات متوسطة.

وتابع أن حادثاً آخر وقع على شارع داخلي في منطقة «داماك هيلز 2»، بسبب عدم انتباه سائقة مركبة خفيفة، ما أدى إلى اصطدامها بالرصيف واستقرارها في الدوار، وأسفر عن إصابة السائقة بإصابات بليغة، ولحقت أضرار متوسطة بالسيارة.

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