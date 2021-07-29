عصابة إفريقية تسطو على 86 هاتف «آيفون» من محل إلكترونيات

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

قضت محكمة الجنايات في دبي بحبس ثلاثة أفارقة عاطلين عن العمل ستة أشهر، وغرامة 369 ألف درهم، هي قيمة هواتف مسروقة من محل إلكترونيات، إضافة إلى 14 ألفاً و725 درهماً سطوا عليه أثناء تنفيذ عملية السرقة.

ولم يهنأ المتهمون بغنيمة السطو، المكونة من 86 هاتفاً ذكياً حديثاً، طراز «آيفون»، تتجاوز قيمتها 354 ألف درهم، إضافة إلى المبلغ النقدي، إذ سرعان ما سقطوا في قبضة شرطة دبي التي تمكنت من استرداد المسروقات، بعدما أعطوها لمتهم رابع بغرض التصرف فيها.

وقال المجني عليه، صاحب المحل، إنه تلقى اتصالاً في ساعات الفجر الأولى، من صديق له أكد فيه أن باب متجره تعرض للكسر، فتوجه إلى هناك مباشرة ليجد عتلة حديدية ملقاة أمام الباب، فسارع بإبلاغ الشرطة.

وأكد شاهد من شرطة دبي أن فريق البحث والتحري تمكن من تحديد خط سير العصابة بدقة، وتوثيق تحركات أفرادها عبر كاميرات المراقبة، التي أظهرت ثلاثة أشخاص مترجلين يحملون حقائب ظهر بصورة مثيرة للشبهة.

وتابع أنهم توجهوا إلى المحل، ودخل شخصان وتولى الثالث عملية المراقبة، ومكث المتهمان الأول والثالث دقائق داخل المحل ثم خرجا منه، لافتاً إلى أن الفريق توصل إلى أماكن وجودهم والقبض عليهم، ومن ثم توصل إلى المتهم الرابع الذي سلموه المسروقات للتصرف فيها، وتبين أنهم من أصحاب السوابق.

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