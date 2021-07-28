بلدية خورفكان تسجل 153 مخالفة خلال العيد

المصدر: سمية الحمادي ■ خورفكان

كشف رئيس قسم العمليات والتفتيش البلدي ببلدية خورفكان، خلفان المغني، عن تحرير 153 مخالفة متنوّعة خلال أيام العيد، في مناطق متفرقة من المدينة، تضمنت مخالفات تشويه المنظر العام، ورمي المخلفات، وترك الأطعمة، ورمي السجائر في المناطق غير المخصصة لها، وغيرها من المخالفات.

وأكد المغني أن البلدية نظّمت حملات ميدانية بشكل متواصل ومستمر طوال أيام إجازة العيد، للحفاظ على المظهر الحضاري العام للمدينة من مظاهر الإزعاج ومشوّهات الرمي العشوائي، خصوصاً أن خورفكان تستقبل باستمرار، خلال أيام العيد والعطل الرسمية والمناسبات، أعداداً كبيرة من السياح والزوار.

من ناحية أخرى، أكدت مديرة بلدية خورفكان، المهندسة فوزية راشد القاضي، تعامل المسلخ الحديث للبلدية، وذلك بمنطقة الحراي، مع نحو 843 أضحية متنوّعة خلال فترة أيام العيد، طوال فترتي العمل الصباحية والمسائية.

وأشارت إلى أن فرق العمل المشكلة من اللجان، قامت بجهود حثيثة لتوفير البيئة المثلى للجمهور من المتعاملين مع المسلخ الحديث لذبح أضاحيهم، ليقدم الخدمات لسكان المدينة وفق أرقى المعايير، حيث تم توفير الكادر اللازم من الأطباء البيطريين والقصابين والعمال، طوال فترات العمل في العيد، وفق التدابير الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة وسلامة أفراد المجتمع.

وأوضحت أن المسلخ، التابع لقسم الصحة العامة، تعامل مع 820 أضحية من الضأن والماعز، و23 أضحية من الأبقار، خضعت للكشف الطبي للتأكد من خلوها من الأمراض.

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