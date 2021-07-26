القبض على 286 متهما وإنقاذ 430 من ضحايا الاتجار بالبشر

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي :

أعلن الإنتربول الدولي اليوم عن نجاح عملية دولية لمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر شاركت فيها 47 دولة بينها الإمارات التي لعبت دوراً هاماً من خلال استضافة إحدى غرف العمليات العالمية الأربع الرئيسية حيث استضافت أبوظبي غرفة العمليات للفرق المشاركة من منطقة الشرق الأوسط وآسيا وشمال أفريقيا.

جاء ذلك من خلال مؤتمر صحافي ، حيث اعلن عن نتائج العملية بإلقاء القبض على 286 شخصاً وإنقاذ 430 من ضحايا الاتجار بالبشر إلى جانب تحديد 4000 من المهاجرين غير الشرعيين ومساعدتهم والقيام بحوالي نصف مليون متابعة عبر بيانات الانتربول الدولي.

وتم مع العملية القيام بحملات توعوية في العديد من الدول وذلك بطلب من الإمارات التي أكدت حرصها على المشاركة الفاعلة في دعم جهود لإنتربول العالمي والعمل الدولي المشترك في سبيل تعزيز الأمن العالمي .

واستهدفت العملية التي قادتها منظمة الانتربول التنسيق الفاعل بين الدول المشاركة من أجل تحديد وتفكيك المنظمات الإجرامية الضالعة في تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وتقديم المساعدة لضحايا الاتجار والمهاجرين المعرضين للخطر، ودعم التنسيق بين دول الأعضاء المشاركين من أجل إحراز تقدم على مستوى التحقيقات الجارية حالياً في دولهم، كما تعمل على تعزيز استجابة الجهات الأمنية وتعزيز الاستخدام الأمثل لقدرات الإنتربول الشرطية.



وتم إدارة العملية التي جرت على مدار 5 أيام من خلال أربع غرف عمليات على مستوى العالم تدير العمليات اليومية في 47 دولة مشاركة عبر العالم، وهي غرفة العمليات في الانتربول ليون، غرفة العمليات في الإمارات، وغرفة العمليات في بنما، إلى جانب غرفة العمليات في السودان.

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