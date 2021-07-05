شرطة أبوظبي تُحذّر من عروض التداول في «العملات الرقمية المشفرة»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

حذّرت شرطة أبوظبي الجمهور من العروض التي تصل إلى الكثيرين من أفراد المجتمع خلال الفترة الأخيرة، والتي تعرض خدمات التداول في «العملات الرقمية المشفرة»، داعية الجمهور إلى ضرورة توخي الحذر، وعدم الانسياق وراء الإغراءات والوعود بتحقيق مكاسب مالية سريعة وخيالية.

وحث مدير قطاع الأمن الجنائي، اللواء محمد سهيل الراشدي، في إطار حملة «خلك حذر»، الجمهور على ضرورة عدم مشاركة معلوماتهم الشخصية، أو الانصياع للمكالمات والرسائل والإعلانات مجهولة المصدر، والتي غالباً ما تدعي أنها شركات أو منصات مرخصة لتداول العملات الرقمية المشفرة. وأشار إلى أن بعض المحتالين يقومون بإغراء العملاء بالحصول على مبالغ مالية كبيرة من خلال تداول العملات الرقمية المشفرة، ومن خلال استلام تحويلات مالية من مصادر مشبوهة، مشدداً على ضرورة عدم شراء وتداول هذه العملة الإلكترونية، التي تعد وحدات افتراضية غير مغطاة بأصول ملموسة، ولا تحتاج في إصدارها إلى أي شروط أو ضوابط. وأكد مدير مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية، العقيد راشد خلف الظاهري، اهتمام شرطة أبوظبي بتحذير جميع شرائح المجتمع من مخاطر الوقوع في أيدي النصابين، مؤكداً الحرص على تضييق الخناق على المحتالين، وضبطهم، والتصدّي لأساليبهم الإجرامية المتجددة بتدابير احترازية أمنية متقدمة.

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