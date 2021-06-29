مشهور «إنستغرام» يتفاخر بتدخين «الحشيش» في بثّ مباشر

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أكد مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، اللواء خليل إبراهيم المنصوري، أن رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات يتابعون مستجدات الفضاء الرقمي على مدار الساعة، لافتاً إلى أنه تم القبض على عارض أزياء، يقدم نفسه كمواطن إماراتي، وهو مقيم، ويحظى بشهرة واسعة على «إنستغرام»، حيث قام بتدخين سيجارة حشيش في بثّ مباشر عبر أحد حساباته على «مواقع التواصل»، معتقداً أن شهرته ستشفع لسلوكه الخطر، ولكن صدر حكم بإبعاده عن الدولة.

وأوضح أن هذا الشاب المشهور، لم يكن يتوقع أن تكون متابعة شرطة دبي لمجريات ومستجدات الفضاء الرقمي بهذه الدقة، متابعاً أن حب الشهرة السريعة على مواقع التواصل الاجتماعي، دفعته إلى التباهي والتفاخر بسلوك مُدمّر ومُجرّم، وهو تعاطي الحشيش عبر أحد حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، دون أدنى شعور بالمسؤولية أو احترام القوانين، ولكن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي كانت له بالمرصاد، لحماية المجتمع من هذه النماذج التي تتستر خلف الزي الوطني الإماراتي، لتنمي لدى فئتي الشباب والمراهقين فكرة مخالفة القوانين، والتمرد على عادات وتقاليد مجتمعنا الأصلية، والأخلاقيات الراسخة.

ولفت المنصوري إلى أن هناك ارتباطاً قوياً بين التعرض لصور وفيديوهات تعاطي المخدرات، والبدء اللاحق في استخدامها، وفي ظل وجود مشاهير يروجون لتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية على مواقع التواصل الاجتماعي، بطريقة تشجع الشباب على تجربتها، ويربطونها دائماً بفكرة قضاء الأوقات الممتعة، وتحسين مزاجهم ومهاراتهم، فإن الأمر سيشكل ضغطاً نفسياً على المراهقين لتجربة المنتجات التي يروّجون لها.

وأضاف أن المراهقين من الجنسين الفئة الأكثر تأثراً بنمط الحياة الاستهلاكي والسلوكات السلبية والأفكار المدمّرة التي ينشرها بعض المشاهير كجزء من إيقاع حياتهم، حيث إن تعرّض المراهقين لمنشورات ومقاطع فيديو يظهر فيها مشاهيرهم المفضلون وهم مستمتعون أثناء الحفلات أو السهر أو السفر، أو حتى ممارسة سلوكات سلبية، كل ذلك يمكن أن يغريهم ويدفعهم لخيارات وتجارب محفوفة بالمخاطر في محاولة للتكيف والتقليد ومجاراة حياة أولئك المشاهير، الأمر الذي يستدعي يقظة أولياء الأمور، وإحاطة أبنائهم بالرعاية والمتابعة، والاهتمام بغرس القيم والأخلاق الحميدة لديهم، وعدم التهاون أو إهمال أي تغير سلبي قد يظهر على الأبناء، والثقة دائماً بقدرة مركز حماية الدولي بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، على احتواء الحالات، وتوفير الدعم النفسي والمعنوي، ضمن مستويات عالية من السرية والخصوصية والاحترافية.

سلوكات غير حميدة

أفاد مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، اللواء خليل إبراهيم المنصوري، بأن المخدرات والمؤثرات العقلية آفة خطرة تفتك بجميع متعاطيها، الذكور والإناث على حد سواء، ويتعاظم خطرها في ظل الاستغلال الخبيث من قِبل بعض المؤثرين ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف الترويج لهذه «السموم»، وتسويق السلوكات غير الحميدة والأفكار الهدّامة ضمن نسيج الحياة اليومية، لدرجة ضاعفت لدى متابعيهم من الشباب والمراهقين من الجنسين، مشاعر الاكتئاب والتذمّر والإحباط من عدم قدرتهم على محاكاة حياة غيرهم من هؤلاء المشاهير، ووضعت كثيراً من الآباء تحت ضغط نفسي كبير زاد من أعبائهم.

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