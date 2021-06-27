شرطة أبوظبي: «التفكك الأسري الخفي» يُسقط الأبناء في براثن المخدرات

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

دعت مديرية مكافحة المخدرات بشرطة أبوظبي المجتمع والأسر إلى مراقبة أبنائهم من رسائل إلكترونية مجهولة لأرقام هاتفية خارج الدولة، تُروج لمواد مخدرة ممنوعة عبر تطبيقات «المراسلة والدردشة» وشبكات التواصل الاجتماعي، وتحمل صوراً للمواد الممنوعة ومقاطع صوتية ومعلومات عن كيفية الشراء وموقع التسليم، مقابل تحويلات مالية إلى حسابات خارج الدولة.

وأوضحت، بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها، الذي يوافق 26 يونيو من كل عام، أن الأبناء أغلى أمانة، وهم أولى بالعناية، ومن حقهم علينا ترسيخ الوازع الديني والأخلاقي في نفوسهم وحب الوطن في قلوبهم، وفي ذلك حماية لهم وحفظ لهم من الأخطار.

وأكدت أن ما يسمى «التفكك الخفي» للأسرة، الذي جاء نتيجة لانشغال أفراد الأسرة بمواقع التواصل الاجتماعي أدى إلى التباعد وغياب التواصل المستمر والانفصال في كثير من الأحيان بين الأم والأب، ما يدفع الأبناء إلى السقوط فريسة للمخدرات.

ودعت أولياء الأمور إلى تعزيز الروابط الأسرية، وإعادة الجلسات اليومية، وتعميق مشاعر الود والتفاهم بين أفراد البيت، ما يسمح للأب والأم بمتابعة الأبناء عن كثب، ومراقبة استخدامهم لوسائل التواصل الاجتماعي، وتوعيتهم بمخاطر سوء الاستخدام، والعواقب السلبية لقضاء الساعات الطويلة على مواقع «المراسلة».

وحثت أفراد المجتمع على عدم التردد في الإبلاغ عن أي رسائل مشبوهة تصل إلى هواتفهم، عبر التطبيقات الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي، بالاتصال على 8002626.

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