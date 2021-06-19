جمارك دبي تنظم الملتقى الثاني لـ «اليوم العالمي لمكافحة المخدرات»

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

تنظم جمارك دبي يوم الأربعاء المقبل الملتقى الثاني بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والإتجار غير المشروع بها، والذي يصادف 26 يونيو من كل عام.

وتنطلق فعاليات الملتقى افتراضياً تحت شعار «ملتزمون يا وطن.. المخدرات آفة» الذي اعتمده مجلس مكافحة المخدرات على مستوى الدولة للاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات.

وستتناول جلسات الملتقى بمشاركة الهيئة الاتحادية للجمارك والجهات ذات الصلة محلياً وإقليمياً، إبراز جهود دولة الإمارات والاستراتيجيات والمبادرات الجديدة التي تم تنفيذها بواسطة قطاع الجمارك في مجال مكافحة تهريب المخدرات عبر المنافذ الحدودية، وبحث سبل تبادل الخبرات وصولاً إلى أفضل الممارسات في كشف المهربين وطرق تعزيز الوعي حول المشاكل العديدة التي تسببها المخدرات.

وقال المدير العام لجمارك دبي أحمد محبوب مصبح: «تحرص جمارك دبي على استضافة ملتقى مكافحة المخدرات للعام الثاني على التوالي، التزاماً بدورها الوطني كخط دفاع أول في حماية المجتمع، حيث يهدف الملتقى إلى الارتقاء بمنظومة التفتيش الجمركي ودعم مكافحة المخدرات عبر رصد واستهداف الشحنات الخطرة قبل وصولها، خصوصاً في ظل المحاولات المتزايدة لتهريب المخدرات في السنوات الأخيرة».

وأكد أن جمارك دبي اتخذت من حماية المجتمع هدفاً استراتيجياً رئيساً، ومنحت هذه المهمة أولوية كبيرة في محاور خطتها 2021-2026 نحو ريادة الجمارك الآمنة عالمياً، وتحرص الدائرة من خلال تنظيم هذه المؤتمرات مع الشركاء المعنيين إلى تسهيل تبادل المعلومات في العمل الجمركي والذي يمثل أهمية بالغة في مكافحة التهريب والغش التجاري.

وأشار إلى أن تطور أساليب التهريب يمثل أحد التحديات التي تواجه الإدارات الجمركية على مستوى العالم، الأمر الذي يتطلب معه زيادة التعاون بين دوائر الجمارك والجهات الأمنية لرفع كفاءة وقدرات القطاع في مواجهة الجريمة المنظمة وأهمها تهريب المخدرات.

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