خادمة تسرق مجوهرات من فيلا وتتباهى بها على «فيس بوك»

المصدر: أمين الجمال ■ دبي

أحالت النيابة العامة في دبي خادمة آسيوية (47 عاماً) إلى محكمة الجنايات، بتهمة سرقة مجوهرات من فيلا مديرة أجنبية في منطقة جميرا، حيث فوجئت المديرة بصور للخادمة ترتدي المجوهرات المسروقة منها، على صفحتها في منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وأفادت المجني عليها، في تحقيقات النيابة العامة، بأنها لاحظت اختفاء عدد من قطع المجوهرات الخاصة بها وببناتها، في الفترة التي كانت تعمل فيها الخادمة المتهمة ببيتها في منطقة جميرا، موضحة أن اختفاء المجوهرات حدث في تواريخ مختلفة خلال الفترة من 2013 إلى 2018، حيث كانت بنات المجني عليها يخبرنها باختفاء بعض قطع المجوهرات من البيت، وبسؤال الخادمة المتهمة عن القطع المختفية، كانت تفيد بأنها لم تشاهدها.

وأضافت المجني عليها أنها أنهت علاقة العمل بينها وبين الخادمة عام 2018، وفي أبريل من العام الجاري، شاهدت صوراً للخادمة المتهمة معروضة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وهي ترتدي المجوهرات المختفية، ومن ثم أبلغ زوجها الشرطة متهماً الخادمة بسرقة مجوهرات زوجته وبناته، ونجحت شرطة دبي في إلقاء القبض على المتهمة، وضبطت بعض المسروقات بحوزتها.

وأكدت المجني عليها أن من بين المشغولات الذهبية المسروقة، التي كانت المتهمة ترتديها في صورها على «فيس بوك»، سلسلة ذهبية مكتوباً عليها اسم ابنتها.

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