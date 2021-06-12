المنطقة الشرقية تسجل صفر جرائم مقلقة

المصدر: سمية الحمادي ■ خورفكان

كشف مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية، العقيد الدكتور علي الكي الحمودي، عن انخفاض نسبة الجرائم المقلقة بمدن المنطقة الشرقية (خورفكان، كلباء، ودبا الحصن) خلال الربع الأول من العام الجاري، مسجلة صفر جرائم مقلقة.

وأوضح الحمودي لـ«الإمارات اليوم» أن إدارته تعمل وفق استراتيجية طموحة لاستشراف المستقبل، ورفع نسبة الشعور بالأمان، وفق المؤشرات المعتمدة، إضافة إلى زيادة التوعية الأمنية على اختلاف مستوياتها وأشكالها، وإشراك الجمهور في منع ارتكاب الجرائم، وسرعة التواصل مع الأجهزة الأمنية.

ونوه بسرعة الاستجابة التي حققتها شرطة المنطقة الشرقية التي تجاوزت مستهدفات سرعة الاستجابة للبلاغات الطارئة والحوادث البليغة، إذ بلغت أربع دقائق و35 ثانية، وأشار إلى أن تكثيف انتشار الدوريات وراء انخفاض ارتكاب الجرائم.

وقال الحمودي إنه تم تسجيل حالتي وفاة (آسيوي ومواطن) إثر حادثين مروريين منفصلين في المنطقة الشرقية، في الربع الأول، مشيراً إلى أن الإدارة تدرس حلولاً جذرية لمعالجة الازدحام المروري الذي تشهده مدينة خورفكان خلال العطلات وعطلة نهاية الأسبوع، خصوصاً أن الازدحام يتركز على شارعي الكورنيش والشيخ خالد لكثرة المرافق الحيوية والترفيهية المتوافرة فيهما، لافتاً إلى التعاون مع هيئة الطرق والمواصلات والمجلس البلدي بمدينة خورفكان ودائرة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، لإيجاد الحلول التي ستحقق انسيابية في حركة السير بالمدينة، والحد من الاختناقات المرورية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news