حملة ميدانية لفحص سلامة إطارات المركبات بالشارقة

المصدر: الشارقة ـ الإمارات اليوم

تنفذ شرطة الشارقة ممثلة بإدارة المرور والدوريات، حملة توعية ميدانية لفحص سلامة إطارات المركبات علي الطرق بالمنطقة الوسطى بالذيد، ضمن رؤية القيادة العامة لشرطة الشارقة، المنسجمة مع الهدف الاستراتيجي لوزاره الداخلية الرامي إلى جعل الطرق أكثر أمنا وسلاماً.

وأكد مدير فرع التوعية والإعلام المروري، النقيب سعود الشيبة، استمرار الحملة الموسمية لسلامة الإطارات خلال فصل الصيف، لتوعية قائدي المركبات الخفيفة والثقيلة بأهمية وسائل السلامة المطلوبة للمركبات بشكل عام، وسلامة الإطارات خصوصاً من خلال المعايير والمقاييس الواجب توافرها في الإطارات كونها أحد أهم عناصر الأمان والسلامة في المركبة للحد من الأسباب التي تؤدي إلى وقوع الحوادث المرورية الصيفية، حفاظاً علي الأرواح والممتلكات العامة.

وأشار إلى ضرورة فحص دوري للإطارات، والتأكد من ضغط الهواء فيها، وعدم وجود أي تلف بمحيطه الخارجي مثل التشققات وغيرها، خصوصاً في هذه الفترات التي تشهد إرتفاعاً كبيراً في درجات الحرارة، الأمر الذي قد يؤثر على إحتمالية احتكاك الإطارات بالطريق ما قد يتسبب في سرعة تلفها، أو انفجارها المفاجئ، مشدداً على قائدي المركبات بضرورة الإلمام بثقافة صلاحية الإطارات لتفادي وقوع الحوادث المرورية.



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news