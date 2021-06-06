شرطة دبي تدعو الجمهور للتعرف على صاحب هذه الصورة

المصدر: محمد فودة - دبي

دعت القيادة العامة لشرطة دبي أفراد الجمهور للتعرف على رجل عثر على جثته في خور دبي، يحمل ملامح إفريقية، وفي العقد الثاني من العمر، يرتدي قميصا رياضيا برتقالي اللون مع بنطال اسود، ولا يحمل أوراقاً ثبوتية، ومنذ نقل الجثة إلى إدارة الطب الشرعي بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة لفحصها والتأكد من سبب الوفاة، لم يراجع الشرطة أي شخص للإبلاغ عن فقدان صاحبها.

ودعا مركز شرطة الموانئ، أفراد الجمهور للتعرف على صاحب الجثة المجهولة، ومن لديه أية معلومات عنه يمكنه الاتصال بمركز الاتصال على الرقم 901 وإذا كان المتصل من خارج امارة دبي عليه إضافة 04 قبل رقم الاتصال.

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