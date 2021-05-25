وفاة طفل مواطن بعد 51 يوماً من غرقه في بحر رأس الخيمة‎

المصدر: مصباح أمين-رأس الخيمة

توفي الطفل زيد بن سعيد الشحي البالغ من العمر خمس سنوات، صباح اليوم، بعد 51 يوماً من مكوثه في العناية المركزة بالمستشفى إثر تعرضه للغرق في بحر المعهد في 4 أبريل الماضي.

وكان المواطن عادل حنحون ويعمل مساعد أول في إدارة الدفاع المدني برأس الخيمة، انتشل الطفل من مياه البحر بعد ابتلاعه كميات كبيرة من المياه، حيث كان الماء يخرج من فمه وأنفه وسط تدهور حالته الصحية، إذ اعتقد حنحون أنه توفي إلا أن خروج الماء من رئتيه واستجابته لعملية التنفس الصناعي، أعاده للحياة من جديد.

وقال عم الطفل المتوفي محمد الشحي، لـ«الإمارات اليوم»، إن زيد البالغ من العمر خمس سنوات وترتبيه الثالث بين أخوته الأربعة كان في رحلة من والدته والخادمة وأشقائه لبحر المعهد في مدينة رأس الخيمة لغرض السباحة، حيث كان يسبح برفقة أشقائه على شاطئ البحر ونتيجة للأمواج العالية والتيارات المائية سحبه الموج بشكل قوي للداخل ما أدى إلى تعرضه للغرق.

وأوضح أن والدته والخادمة حاولا إنقاذه إلا أن وقوة الأمواج وارتفاعها صعب المهمة، وأدى إلى دخوله لمسافة طويل في مياه البحر، وتابع أنه تم الاتصال بالجهات المختصة وإنقاذه من قبل أحد المواطنين عبر دراجته المائية وانتشله من الماء، وتم نقله إلى مستشفى صقر لتلقي العلاج، حيث كان يعاني من دخول كميات كبيرة من المياه لرئتيه وعدم قدرته على التنفس بشكل طبيعي.

وأضاف أنه تم نقله لاحقاً إلى مستشفى القاسمي في إمارة الشارقة لاستكمال العلاج إلا أن تدهور حالته الصحية طوال 51 يومياً من مكوثه في العناية المركزة، أدى إلى وفاته، مطالباً بتوفير منقذين على الشواطئ للتدخل السريع في حال تعرض أحد للغرق نتيجة الأمواج العالية والتيارات البحرية.

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