إنقاذ طفل آسيوي تاه في جبل ينس برأس الخيمة 12 ساعة

المصدر: مصباح أمين-رأس الخيمة

أنقذت العناية الإلهية وتسع فرق مشتركة ومتعاونة مع شرطة رأس الخيمة وإدارة الدفاع المدني طفل آسيوي الجنسية الآسيوية يبلغ من العمر عامين 9 أشهر تاه مدة 12 ساعة في منطقة وعرة في جبل ينس في إمارة رأس الخيمة عصر الجمعة الماضي.

وأوضحت شرطة رأس الخيمة أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً من أسرة الطفل عصر الجمعة الماضي تفيد بفقدانها طفلها في منطقة جبل ينس أثناء رحلة عائلية إلى المنطقة وفشل محاولاتهم في العثور عليه.

وأضافت أنه فور تلقي البلاغ انتقلت على وجه السرعة إلى المكان جميع الفرق المعنية وتم تشكيل فريق بحث متكامل ضم عناصر من التحريات والمباحث الجنائية وادارة الدفاع المدني برأس الخيمة وقسم الانقاذ والاسعاف الوطني ووحدة الكلاب البوليسية ودوريات الشرطة المتخصصة ومركز شرطة الدقداقة الشامل وأهالي المنطقة وفريق هزاع فزاع للمغامرات بالإضافة إلى طائرة عمودية من المركز الوطني للبحث والإنقاذ، وباشروا عملية بحث واسعة رغم حلول الظلام على الطفل المفقود على مدار 12 ساعة متواصلة.

وأضافت، أن جهود البحث تكللت بالنجاح في الساعة السادسة من صباح السبت الماضي، حيث عثر أحد أعضاء فريق هزاع فزاع للمغامرات على الطفل نائماً دون أن يتعرض لأي إصابات تذكر سوى بعض الخدوش البسيطة، وتم تسليمه لوالديه وسط أجواء تغمرها السعادة والفرحة.

ودعت شرطة رأس الخيمة مرتادي المناطق الجبلية بتوخي الحذر ومراقبة ومتابعة أطفالهم خلال تواجدهم في المناطق الوعرة حفاظاً على سلامتهم من الفقدان أو من السقوط من مكان مرتفع، مشيدة بجهود كافة المشاركين في عملية البحث بشكل عام وفريق هزاع فزاع للمغامرات على وجه الخصوص لما بذلوه من جهود جبارة في عملية البحث عن الطفل المفقود والعثور عليه واعادته إلى حضن والديه.

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