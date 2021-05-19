وفاة شاب مواطن بحادث تصادم مركبته بشاحنة في عجمان

المصدر: عجمان _ الامارات اليوم

توفي شاب مواطن يبلغ من العمر 25 عاماً إثر تصادم مركبته نوع نيسان بترول بشاحنة في منطقة الحميدية بإمارة عجمان.

وقال المقدم سيف عبدالله الفلاسي مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان أن الحادث وقع الساعة 4:15 صباحاً، على شارع الشيخ محمد بن زايد بالقرب من جسر الحميدية بالإتجاه إلى إمارة الشارقة.

وتوفي الشاب نتيجة تصادم مركبته مع شاحنة قام قائدها المتسبب بالحادث بالإنحراف المفاجئ وتغيير مساره الأيمن إلى المسار الوسط ثم صدم مركبة الشاب المواطن الذي كان في مساره الصحيح مما أدى إلى تدهور مركبته، وانحصاره داخل المركبة.

وفور تلقي البلاغ انتقلت دوريات الشرطة، والإسعاف الوطني، والدفاع المدني إلى مكان الحادث لإنقاذ المصاب قام خلالها أفراد إدارة الدفاع المدني بعجمان بإخراج السائق من المركبة ونقله بسيارة الإسعاف إلى المستشفى إلا أن الشاب فارق الحياة في المستشفى إثر قوة الحادث وتدهور مركبته.

ودعا مدير إدارة المرور والدوريات كافة السائقين إلى ضرورة الانتباه وأخذ الحيطة والحذر، والإلتزام بمسار الطريق وخاصة على الطرق ذات الإتجاهات المعاكسة لتجنب وقوع الحوادث المرورية البليغة، كما دعا إلى ضرورة الإنتباه لمفاجآت الطريق لتفادي أخطاء الآخرين التي قد تعرض حياة مستخدمي الطريق للخطر، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين متمنياً السلامة للجميع.

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