شرطة الشارقة تحبط محاولة إدخال مواد مخدرة للدولة خلال عيد الفطر

المصدر: الشارقة - وام

أعلنت إدارة مكافحة المخدرات بالقيادة العامة لشرطه الشارقة أنها أحبطت ضمن عملية "راصد" محاولة تهريب و ترويج أكثر من 115 كيلو غرام من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وضبطت ما يزيد عن 51 ألف قرصً مخدر قبل دخولها إلى الدولة وذلك خلال فترة عيد الفطر .

كما تمكنت من ضبط أفراد التشكيل المخوّل بإدخال وترويج تلك الكميات والبالغ عددهم /7/ أشخاص جميعهم من الجنسية الآسيوية .

و أوضح المقدم ماجد العسم مدير إدارة مكافحة المخدرات بشرطة الشارقة أن الإدارة وردت لديها معلومات بمحاولة إدخال كمية كبيرة من المواد المخدرة إلى الدولة عبر مياهها الإقليمية ضمن منطقة اختصاص إمارة الشارقة .وقال إنه تم تشكيل عدة فرق من ذوي الإختصاص لضبط تلك السموم ودحض عملية دخولها والقبض على أفراد التشكيل الضالعين بها بالتنسيق والتعاون مع جهاز حماية المنشآت والسواحل البحرية وعدد من الجهات المعنية حيث تم إلقاء القبض على أفراد التشكيل بعد رصد أماكن تواجدهم بعدد من إمارات الدولة. ونوه بالتعاون المثمر بين كافة إدارات مكافحة المخدرات على مستوى الدولة وعلى الدور الفعّال لجهاز حماية المنشآت والسواحل البحرية - السرب الثالث - في التصدي والعمل على إحباط عمليات التهريب وإلقاء القبض على تجار ومروجي المخدرات.

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