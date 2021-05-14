شرطة دبي توضح ضوابط مهمة لتحرير مخالفة الكمامة وعدد ركاب السيارة

المصدر: محمد فودة-دبي

أوضح مدير الإدارة العامة للمرور بشرطة دبي العميد سيف مهير المزروعي أن مخالفة عدم ارتداء الكمامة تسجل حضورياً فقط ولا تحررها شرطة غيابياً، ولا تسري على شخص يتواجد بمفرده في السيارة، مؤكداً أنه يمكن لأي شخص تم مخالفته غيابياً في دبي أن يراجع الإدارة العامة للمرور.

وقال المزروعي أن هذا ينطبق كذلك على مخالفة العدد المسموح لهم بركوب السيارة الواحدة، إذ تسجلها شرطة دبي حضورياً كذلك لضمان التأكد من أن الموجودين في المركبة ليسوا أفراد أسرة واحدة، لافتاً إلى أن العدد مرن بالنسبة لأفراد الأسرة لأنهم يعيشون سوياً في منزل واحد.

وأضاف أن شرطة دبي تحرص على رصد هذه المخالفات حضورياً، خصوصاً في حافلات العمال لضمان التأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مؤكداً أن مرحلة التحذير والنصح انتهت، ولا مجال سوى مخالفة غير الملتزمين حماية للغالبية العظمى من أفراد المجتمع الذين يتقيدون بالإجراءات الاحترازية.

وأكد أن ما تحقق من نتائج إيجابية في مواجهة الفيروس، يعتمد بشكل كبير على وعي أفراد الجمهور والتزامهم وإقبالهم على التطعيم من كورونا.

وأهاب بضرورة الالتزام بتعليمات الهيئة الوطنية، وتجنب الزيارات والتجمعات العائلية، ما عدا أفراد الأسرة الذين يعيشون في منزل واحد، والالتزام بالتباعد الجسدي وارتداء الكمامات والتعامل بحذر وحرص مع كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة حفاظاً على سلامتهم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news