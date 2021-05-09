شرطة دبي تُسقط أحد أبرز المطلوبين في قضايا الاتجار بالمخدرات دولياً

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تمكنت شرطة دبي من القبض على مايكل موورغان، أحد أبرز المطلوبين للوكالة الوطنية البريطانية لمكافحة الجريمة، لانتمائه إلى عصابة إجرام دولية منظمة متخصصة في الاتجار بالمخدرات، وتورطه في تهريب السموم المخدرة إلى المملكة المتحدة، وذلك بعد تلقي شرطة دبي النشرة الحمراء من منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول".

وتقدمت السلطات الأمنية البريطانية بالشكر إلى القيادة العامة لشرطة دبي على سرعة إلقاء القبض على موورغان، بريطاني الجنسية، مشيرة إلى أنه يعد أحد أبرز الأسماء المطلوبة لديها منذ 8 سنوات، لضلوعه في عمليات الاتجار بالمخدرات على مستوى دولي.

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